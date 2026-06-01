Begoña Gómez vuelve a cargar contra Peinado por la "velocidad de crucero" de la instrucción y pide suspender su cita

La defensa de Begoña Gómez ha interpuesto un nuevo recurso contra las actuaciones del magistrado instructor Juan Carlos Peinado, al que achaca haber impuesto a la causa una "velocidad de crucero" incompatible con el derecho a la defensa, por lo que le pide que suspenda la cita programada para el próximo 9 de junio, a la que Peinado llamaba a la esposa de Pedro Sánchez "con apercibimiento expreso de ser conducida por la fuerza".

El letrado defensor de Gómez, Antonio Camacho, ya pidió el aplazamiento de la citación a la que había sido llamada la mujer del líder socialista alegando que tenía otra vista en un Juzgado de Instancia de la provincia de Córdoba. En las últimas ocasiones, cuando Begoña Gómez ha sido llamada a comparecer en los Juzgados de Plaza de Castilla, esta ha delegado en su abogado; si bien en la próxima comparecencia de Begoña esta tendría que personarse debido a la advertencia de Peinado.

En un recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, el letrado pide, como ya había exigido anteriormente en numerosos escritos, que se paralicen las actuaciones procesales hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre sus recursos, en los que pide que se archive la causa y, de no ser así, que obligue al juez Peinado a elegir una vía distinta a la del Tribunal del Jurado. Esto es, pide que Begoña Gómez no acabe enfrentándose a un juicio oral con jurado popular.

En este sentido, critica a Peinado la "velocidad de crucero" de la causa, algo que considera "absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático". Según el escrito, tanto a ella como a su secretaria, Cristina Álvarez, y su socio de la cátedra, Juan Carlos Barrabés, se les ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva produciendo, a ojos de las defensas, una "situación de indefensión material".

De hecho, recuerda que Peinado "ha denegado la práctica totalidad" de las periciales que han solicitado, siendo las últimas las pedidas durante la comparecencia del pasado 1 de abril en los Juzgados de Plaza de Castilla. En este caso, Peinado las rechazó recriminando a Camacho que haya tenido dos años de instrucción para pedir las mencionadas pruebas y que ahora le recriminase la rapidez con la que se estaba produciendo la instrucción cuando anteriormente le había criticado todo lo contrario: que la investigación avanzase muy lento.

Aun así, la defensa de la esposa de Sánchez sostiene que "la denegación de la ratificación de los tres informes periciales deja a la defensa de Begoña Gómez sin poder contradecir pericialmente, en el acto procesal ad hoc para ello, tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación: la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas".

Begoña Gómez, acusada de haber cometido cuatro delitos, podría ser investigada por otro más, el de prevaricación, tras el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aun así, el magistrado ha dejado entrever mediante sus actuaciones que está por la labor de cerrar la causa, máxime teniendo en cuenta que está obligado a jubilarse el próximo mes de septiembre.