Cantabria autoriza abatir 30 lobos hasta final de año por los daños a la ganadería

La presión del lobo sobre la ganadería cántabra sigue siendo motivo de preocupación. El Gobierno de Cantabria ha autorizado la caza de hasta 30 ejemplares de lobo ibérico entre este 1 de junio y el 31 de diciembre, una medida que justifica por los daños que la especie continúa causando en las explotaciones ganaderas de la región.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha explicado que el cupo podrá ampliarse mediante "controles excepcionales" si, una vez alcanzado ese límite, siguen produciéndose daños significativos por su intensidad o reiteración.

De los 30 lobos autorizados, 20 corresponden a la denominada Zona 1 del Plan de Gestión, que engloba los municipios tradicionalmente afectados por la presencia de la especie, mientras que los diez restantes se reservan para la Zona 2, donde el lobo no debería encontrarse de forma habitual.

Menos ataques, pero más reses muertas

Los datos de 2025 muestran una situación paradójica. Aunque los ataques de lobo descendieron ligeramente, un 1,87% respecto al año anterior, el número de animales muertos aumentó.

Según el Ejecutivo cántabro, el año pasado se registraron 2.669 ataques al ganado, que dejaron 3.427 cabezas muertas, 171 más que en 2024, además de otras 273 heridas. Los ataques afectaron a 72 de los 102 municipios de la comunidad autónoma.

Los municipios más castigados fueron Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio y San Pedro del Romeral, aunque también se registraron cifras elevadas en Cabuérniga, Los Tojos, Tudanca, Valderredible y Luena.

Las indemnizaciones reconocidas por estos ataques rozan ya los 1,73 millones de euros.

Cantabria calcula que hay 177 lobos

El Gobierno regional estima que actualmente existen 25 manadas de lobo en Cantabria, una más que en años anteriores tras detectarse una nueva en la zona oriental de la comunidad.

Según los cálculos de la Consejería, la población total rondaría los 177 ejemplares. El lobo ocupa ya al menos el 80% del territorio cántabro y se extiende por más de 4.000 kilómetros cuadrados.

Susinos insistió en que el objetivo de su departamento no es eliminar la especie, sino controlar su expansión para hacer compatible su presencia con la actividad ganadera.

"En Cantabria queremos que nuestra ganadería conviva con el lobo. No queremos exterminar el lobo, queremos controlarlo. Lo que no podemos permitir es que el lobo extermine a nuestra cabaña ganadera", afirmó.

Choque con el Gobierno de Sánchez

La consejera aprovechó además para cargar contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, después de que éste cuestionara recientemente los datos del censo cántabro y sugiriera que podrían estar inflados.

Susinos invitó al dirigente socialista a visitar la región para comprobar sobre el terreno la situación que sufren los ganaderos y acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de incumplir sus obligaciones legales al no remitir a Bruselas el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo ni convocar la correspondiente conferencia sectorial.

A juicio de la consejera, tanto Morán como la ministra Sara Aagesen buscan volver a incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), del que salió en abril de 2025. "Están amordazando a las comunidades autónomas", denunció.