Igualdad recorta un 35% las ayudas a víctimas de trata y "personas en contextos de prostitución"

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha reducido un 35% las ayudas a víctimas de trata en "contextos de prostitución". Según ha adelantado Okdiario, el año pasado, el Ejecutivo destinó 20 millones en esta materia y ahora ha decidido reducirlo a 13 millones. Todo ello en medio de los escándalos de prostitución y acoso sexual que salpican al PSOE y al Gobierno, que ha prometido por activa y por pasiva que va a abolir la prostitución en infinidad de ocasiones. Algo que no ha ocurrido a pesar de todos los anuncios realizados desde que Pedro Sánchez reside en el Palacio de La Moncloa.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, liderada por María Guijarro Ceballos y dependiente del Ministerio de Ana Redondo, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución en la que señala esta reducción de subvenciones para "proyectos destinados al apoyo a mujeree trata mientras promete abolir la prostitucións y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con discapacidad".

Estos 13 millones de euros, que hasta ahora eran 20, irán destinados a "entidades de naturaleza jurídico-privada sin ánimo de lucro y que incorporen, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica, a víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución", señala el BOE.

Otra de las exigencias del organismo del Ministerio de Igualdad es que estas asociaciones "contemplen la prevención y erradicación de la violencia sexual hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, o que las entidades u organizaciones solicitantes acrediten fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho, experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención específica a estas víctimas de la violencia contra las mujeres, así como de prevención y erradicación de la violencia sexual hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual", añade la resolución.

En este sentido, Igualdad señala que premiará también a "las actuaciones que prioricen la detección y atención a víctimas menores de edad, mujeres extranjeras en situación irregular, solicitantes de protección internacional, víctimas con discapacidad y con problemas de salud mental, entre otras". "La solicitud deberá ir acompañada, en el momento de su presentación, de una memoria explicativa de la entidad, de una descripción del proyecto y de tres declaraciones responsables. Cada entidad podrá presentar un único proyecto", explica el texto.

Por último, Igualdad recuerda que "la cuantía total de la subvención tendrá un importe máximo de 13 millones de euros y que el importe individualizado de cada subvención concedida se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios objetivos de ponderación, de conformidad con el apartado sexto de la resolución de convocatoria".

Prostitución y acoso sexual, los talones de aquiles del Gobierno

Esta nueva información deja de nuevo señalado al Ejecutivo socialista, que se enfrenta a la prostitución y al acoso sexual como uno de sus mayores problemas y uno de sus talones de Aquiles, una materia que el PSOE y el Gobierno llevan muchos años prometiendo abolir.

El último anuncio que hicieron el PSOE y el Gobierno para abolir la prostitución tuvo lugar hace unos meses, cuando se conocieron los audios en los que el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, dos de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, se repartían prostitutas. Sin embargo, todo apunta a que se trata de otro anuncio utilizado como bomba de humo ante toda la corrupción que cerca a los socialistas.