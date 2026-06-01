La Guardia Civil desmonta el relato climático de Sánchez: siete de cada diez incendios tienen origen humano

Pedro Sánchez lleva años señalando al cambio climático como principal responsable de los grandes incendios forestales que asolan España cada verano. "El cambio climático mata", proclamó en julio de 2022 tras visitar las zonas arrasadas por el fuego en Extremadura. Desde entonces, el presidente ha insistido una y otra vez en que las altas temperaturas y las olas de calor explican la creciente virulencia de los incendios.

Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan en otra dirección: detrás de una parte muy importante de los fuegos no está el clima, sino la acción humana. Y, en muchos casos, de forma deliberada.

Según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recogidos por EFE, uno de cada cuatro incendios forestales esclarecidos por la Guardia Civil durante 2024 y 2025 fue provocado intencionadamente. En total, el 72% de los siniestros investigados tuvieron origen humano, ya fuera por incendios provocados, negligencias o accidentes.

Las cifras contrastan con el discurso mantenido por el Gobierno en los últimos años. En septiembre de 2025, durante la presentación de su Pacto de Estado por la Emergencia Climática, Sánchez volvió a vincular directamente los grandes incendios a la crisis climática global. También en las campañas institucionales de prevención de 2025 y 2026, tanto el presidente como distintos ministros han insistido en que el calentamiento global está haciendo los fuegos "más agresivos, rápidos y difíciles de extinguir".

Pero las investigaciones policiales sitúan el foco en otra realidad mucho más terrenal: los pirómanos, los incendiarios y las imprudencias.

Más de 300 detenidos e investigados

Entre enero y octubre de 2025, la Guardia Civil tuvo conocimiento directo de 3.866 incendios forestales, un 53% más que el año anterior. De ellos logró esclarecer 1.393 casos, que terminaron con 331 detenidos o investigados puestos a disposición judicial.

Dentro de los incendios intencionados, los investigadores identificaron la figura del incendiario en el 31% de los casos y la del pirómano en el 23,4%.

La diferencia no es menor. Mientras el pirómano actúa por un impulso patológico y sin una finalidad concreta, el incendiario suele perseguir objetivos muy definidos: desde ganar terreno para actividades ganaderas o agrícolas hasta venganzas personales, conflictos vecinales o actos de vandalismo.

Los datos revelan además que los conflictos ganaderos estuvieron detrás del 18,4% de los incendios provocados, mientras que el vandalismo representó otro 13,4%.

De las desbrozadoras a los neumáticos reventados

Las negligencias también desempeñan un papel decisivo.

Las investigaciones del Seprona atribuyen numerosos incendios a quemas agrícolas realizadas en condiciones inadecuadas, al uso de maquinaria durante episodios de riesgo extremo, a fumadores, barbacoas, trabajos forestales e incluso al lanzamiento de petardos o bengalas.

Entre los casos más llamativos figura el incendio que arrasó cerca de 22.000 hectáreas en Orense, presuntamente originado por el uso negligente de una desbrozadora. También el fuego que calcinó 5.900 hectáreas en Badajoz, atribuido al conductor de un camión cargado de paja que continuó circulando tras reventar un neumático, generando partículas incandescentes durante más de siete kilómetros.

Otro de los grandes incendios investigados fue el de Cuevas del Valle (Ávila), donde ardieron más de 3.100 hectáreas y cuya autoría se atribuye a un antiguo trabajador de retenes de extinción.

Entre los ejemplos más significativos figura el gigantesco incendio de Larouco y O Barco de Valdeorras, en Orense, que superó las 37.700 hectáreas y se convirtió en el mayor de la historia de Galicia. Durante la investigación, la colaboración ciudadana permitió localizar y detener a un individuo que había prendido fuego de forma intencionada. Además, efectivos de la UME detectaron a otro hombre junto al inicio de un nuevo foco, que también fue arrestado por la Guardia Civil.

Pese a la evidencia, el Gobierno insiste en utilizar el cambio climático para ocultar otros problemas estructurales, como la falta de limpieza de los montes, el abandono rural o la escasa gestión forestal. Las investigaciones del Seprona no niegan que las condiciones meteorológicas puedan agravar las consecuencias de los incendios. Pero sí recuerdan que, en una inmensa mayoría de los casos, el origen de las llamas sigue estando en la actuación humana.

Y, con frecuencia, de forma deliberada.