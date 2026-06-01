La Policía impide el acceso al Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo a un acto de Vox

La Policía Nacional ha impedido este lunes el acceso a las instalaciones del Congreso de los Diputados a los comunicadores y activistas de redes sociales Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Ambos habían sido invitados expresamente por el grupo parlamentario de Vox para asistir como público a unas jornadas que, paradójicamente, versaban sobre la defensa de la libertad de expresión en la Cámara Baja.

La prohibición no ha sido una sorpresa de última hora. La semana pasada, la Mesa del Congreso ya remitió un aviso formal a la formación que lidera Santiago Abascal. En dicha comunicación, el órgano rector argumentó que ambos individuos se encuentran sancionados por supuestos altercados previos en el interior del recinto y que, además, acumulan otros expedientes disciplinarios aún pendientes de resolución definitiva. Por ello, la orden era clara: impedir su paso a las dependencias parlamentarias alegando motivos de estricta seguridad institucional.

Cabe recordar que tanto Quiles como Ndongo tienen suspendida su acreditación de prensa tras ser acusados de incumplir las normas de comportamiento exigidas por la institución a los informadores. Sin embargo, en esta ocasión concreta, su propósito no era ejercer labores periodísticas, hacer preguntas en los pasillos o cubrir una sesión plenaria, sino participar como meros asistentes y oyentes invitados por un grupo parlamentario a un acto de su agenda.

A pesar de esta distinción entre informadores y público invitado, el veto se ha mantenido inflexible. Los dos comunicadores se han personado en los aledaños de la Carrera de San Jerónimo con la intención de entrar y participar en las citadas jornadas. En ese momento, los efectivos policiales que custodian los accesos al recinto se han dirigido a ellos para notificarles que tenían expresamente prohibida la entrada, reiterando la justificación esgrimida previamente por la Mesa.

Ante la firmeza de las instrucciones recibidas por los agentes, la situación no ha derivado en mayores incidentes. Quiles y Ndongo han permanecido unos minutos en el exterior, departiendo con diputados de Vox y otros asistentes a la jornada que se encontraban en las inmediaciones. Finalmente, tras comprobar que franquear el paso resultaba del todo imposible, ambos se han subido a un taxi y han abandonado las proximidades del hemiciclo, evidenciando el malestar de la formación conservadora ante este veto de la Cámara.

La reacción del partido organizador no se ha hecho esperar. Durante la apertura del evento, el vicesecretario nacional de Comunicación de Vox y diputado, Manuel Mariscal, ha calificado el veto institucional como un "boicot sin precedentes". Asimismo, ha acusado directamente a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, de actuar con una arbitrariedad completa en el ejercicio de sus funciones para silenciar voces disidentes.

A pesar de la prohibición de acceso físico, la formación ha logrado sortear el veto facilitando la participación de forma telemática de los dos sancionados. Su conexión por videoconferencia ha sido recibida con sonoros aplausos y cánticos de apoyo por parte de los asistentes que se encontraban en la sala.

Durante sus respectivas intervenciones a través de la pantalla, Quiles ha denunciado ser víctima de un fuerte hostigamiento por su labor. Por su parte, Ndongo ha generado controversia al ofrecerse a regalar un "lanzallamas" al partido político para quemar RTVE, un comentario que hace alusión a unas polémicas declaraciones previas del propio Mariscal contra el ente público de radiodifusión.