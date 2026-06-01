Piden a Pedraz que eleve el caso cloacas del PSOE al Supremo para incluir a Pedro Sánchez en la causa

Manos Limpias ha presentado un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que le pide que presente una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo del caso e implique al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional no tiene competencias para incluir al líder socialista en la causa, ya que tendría que ser el Tribunal Supremo el que investigue la presunta implicación del jefe del Ejecutivo, que se encuentra aforado por su condición de presidente y por su condición de diputado socialista. En este sentido, para que se investigue su implicación, Pedraz tendría que realizar una exposición razonada ante el Alto Tribunal pidiéndole que se haga cargo de la causa e impute al secretario general del PSOE en la causa en la que se investigan las presuntas cloacas de Ferraz, con las que la formación socialista intentó torpedear a jueces, fiscales y altos cargos policiales que estaban investigando la presunta corrupción del entorno de Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Manos Limpias, que ejerce de acusación popular en el proceso que se investiga en la Audiencia Nacional, pide que se "proceda a elevar al Tribunal Supremo mediante una exposición razonada, la causa dado que existen indicios sólidos de la participación activa del presidente del Gobierno como inductor de las cloacas en los casos Begoña Gómez y David Sánchez". El escrito recalca que el inicio de las cloacas del PSOE se dan cuando se imputa a la esposa del líder socialista, Begoña Gómez; por lo que el germen de la trama tendría como objetivo defender a su mujer.

"Es incontestable que la imputación de Begoña Gómez y David Sánchez, impactó de tal manera contra el presidente del Gobierno, que utilizó a través de lo que se conoce como ‘cloaca de Moncloa’ la forma de desactivar ambos procesos", asevera el escrito presentado ante el juez Pedraz.

De hecho, hacen referencia a las palabras de Pedraz en el auto que justificaba la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz para asegurar que es el propio magistrado, además del sentido común, el que apunta al conocimiento del jefe del Ejecutivo de la cloaca socialista: "El más mínimo sentido común y no harían falta testimonios redactados en el auto del juez Pedraz, conduce de manera inequívoca, incontestable, descarada a que el promotor e instigador de esa cloaca la representa el presidente del Gobierno Pedro Sánchez".

Para Manos Limpias, existen "indicios sólidos de criminalidad del presidente del Gobierno", al que califican como "el primer interesado" en que prosperasen las presuntas actividades ilícitas en contra de los investigadores que tenían acorralados a su esposa y su hermano.