Podemos planta al Papa en el Congreso: "No hay motivos para hacer un recibimiento con honores"

Podemos ha anunciado que no acudirá a la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados y ha cargado contra el recibimiento previsto en la Cámara Baja mientras, a juicio de los morados, la Iglesia Católica siga sin colaborar plenamente en el esclarecimiento de distintos abusos.

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha rechazado desde la sede del partido que el Pontífice sea recibido en el Congreso, al tratarse, según ha dicho, del lugar "donde reside la soberanía popular de un Estado aconfesional". "Ni siquiera su condición de jefe de Estado del Vaticano es excusa para que sea recibido en el Congreso", ha criticado.

Sin respuesta del Congreso

Fernández ha explicado además, según ha recogido Europa Press, que la formación morada remitió una carta al Congreso trasladando varias peticiones relacionadas con esta visita, aunque asegura que no obtuvieron "respuesta alguna".

El dirigente podemita ha insistido en que "no hay motivos para hacer un recibimiento con honores al Papa mientras se siga siendo cómplice de los abusos cometidos por la Iglesia Católica española", en alusión a cuestiones como los bebés robados o las denuncias vinculadas al Patronato de Protección a la Mujer.

Asimismo, Fernández ha reclamado al Papa León XIV que obligue a la Conferencia Episcopal española a colaborar "en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación a las víctimas".