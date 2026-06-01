Sánchez celebra el aniversario de la moción de censura acorralado por la corrupción

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Zapatero, Venezuela el aniversario de la moción de censura y los casos de corrupción del PSOE.

Zapatero preocupa al CNI

Lo decía Federico Jiménez Losantos en su artículo de este fin de semana en LD: "La MaZia: Pedraz descubre que la X de la mafia del PSOE es una Z" en el que sostenía que "Felipe González, con el GAL, cometía delitos, pero no pretendía derribar el régimen constitucional. Sánchez, sí". Hoy contamos en LD que el Centro Nacional de Inteligencia se encuentra en alerta por la filtración de información sensible a Rodríguez Zapatero. En las agendas incautadas a Julio Martínez hay anotaciones sobre intervenciones del CNI o la detención de José María Basoa y Andrés Martínez, arrestados en Venezuela acusados de ser "terroristas y agentes del Centro Nacional de Inteligencia". Según las fuentes consultadas por Miguel Ángel Pérez, esas notas solo pueden tener origen en información recabada por Zapatero. Se sospecha que el expresidente podría tener acceso directo a agentes del Centro o que haya utilizado como interlocutora a la actual directora Esperanza Casteleiro. "Es una vergüenza que no se haya abierto una investigación reservada en el propio CNI con el objeto de esclarecer la fuga de información que ha terminado en el entorno de Zapatero, lo mismo que sucedió en la Policía Nacional cuando se produjo un chivatazo antes de que estallara el caso Plus Ultra", se quejan los agentes. No se puede descartar que el expresidente tenga acceso a datos relacionados con operaciones y agentes encubiertos destinados en países de Hispanoamérica como Venezuela, Colombia o Cuba.

También podría haber conocido información clave sobre China. Entretanto, siguen saliendo informaciones que afectan a su familia. Así, leemos en ABC que "sus hijas percibieron más de 100.000 euros de una empresa vinculada al empresario que les registró su negocio de videojuegos en Venezuela". El pagador, el propietario de la empresa Venquis, está señalado por estar detrás de la creación de una app con "fines electorales" a favor del régimen chavista. Nada de esto habría salido a la luz si hubiese triunfado la estrategia de la fiscal 'amiga' de Plus Ultra. Cuenta El Confidencial que María Luisa Lope, la fiscal de la primera causa penal sobre Plus Ultra, intentó cerrar para siempre las diligencias en febrero de 2023 solicitando su sobreseimiento libre o definitivo, lo que habría impedido la reapertura del caso en 2025 y la posterior imputación de Rodríguez Zapatero.

¿Está dispuesta Venezuela a colaborar con España?

El País avanza que la Audiencia Nacional ha librado una comisión rogatoria a Venezuela en la que pide información sobre 14 etarras, entre ellos Iñaki de Juana Chaos, que permanecen huidos de la Justicia española en el país.

Hasta ahora, Caracas siempre se ha negado a colaborar alegando un convenio de los años ochenta. Sin embargo, el juez Francisco de Jorge cree que ahora "el cambio político operado recientemente en Venezuela permite inferir una colaboración de las autoridades".

8 años después de la moción, el PSOE no tendría opciones de reeditar Frankenstein

El PSOE 'celebra' los ocho años que han pasado desde la victoria de la moción contra Mariano Rajoy, con la promesa del presidente de agotar la legislatura y seguir más allá de 2027. El balance que hace ABC de este tiempo es que "la degradación institucional, económica, social y democrática no solo invita a hablar de una década perdida, sino del preocupante deterioro de un Estado en retroceso". En el mismo diario, Ignacio Camacho entiende que "la actual fuga hacia adelante sólo se entiende a partir del miedo a las consecuencias de que la farsa quede expuesta a la vista de los tribunales y de una opinión pública colérica" de ahí que "ya no les queda otro camino que avanzar hacia la ruptura completa". Este domingo, Pedro Sánchez ha participado en un acto de las Juventudes Socialistas en el que no ha hecho mención expresa ni a Zapatero ni a las cloacas del PSOE. Ha admitido 'problemas' y 'tropiezos' pero sigue atrincherado. Mientras, de puertas para adentro cunde el temor a esos casos de corrupción y a que el partido acabe imputado por financiación ilegal. Cuenta Ángela Martialay en El Mundo que entre la documentación incautada por la UCO, por orden del juez Pedraz, en el registro de Ferraz la pasada semana estaba el Programa de Cumplimiento Normativo del partido y el nombre de la persona encargada de que este se cumpliera. Paso previo, según las fuentes jurídicas consultadas, a esa imputación del partido como persona jurídica. En ese registro, según Vozpópuli, los agentes de la UCO también buscaron criptomonedas cifradas en los ordenadores del PSOE.

El PSOE está al límite; sin embargo, el sondeo de GAD3 para ABC, que apuesta por un eje de derechas que superaría los doscientos escaños si se celebrasen hoy elecciones generales, no vaticina un descalabro del PSOE. La suma de PP y Vox alcanzaría los 201 escaños —141 para los populares de Feijóo y 60 para Santiago Abascal— pero los socialistas resistirían y obtendrían 107 escaños. El PSOE sobreviviría a sus propios escándalos gracias al hundimiento de los partidos situados a su izquierda. Los datos del sondeo de Target Point para El Debate apuntan en la misma dirección: el PSOE pierde en dos meses 2,2 puntos y 554.000 votos, en este caso destaca que Feijóo baja también medio punto mientras que el efecto Rufián dispara a ERC. Datos muy diferentes a los que arroja la encuesta de NC Report para La Razón: "Sánchez pierde dos millones de votos y hasta 21 escaños". Deja a los socialistas al borde del abismo, a punto de perder el centenar de representantes en la parte baja de la horquilla: se quedaría con entre 100 y 103 representantes, mientras que el PP de Feijóo alcanzará los 148/151 diputados y Vox crecería hasta los 58/60.

Sánchez celebra el aniversario de la moción censura acorralado por la corrupción 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/NlmWMXER24 — esRadio (@esRadio) June 1, 2026

El expresidente de la SEPI contratado en una de las empresas rescatadas

El expresidente de la SEPI, un gran desconocido para los ciudadanos hasta hace unos meses, se ha convertido en fuente inagotable de noticias. Tras publicar Miguel Ángel Pérez en LD sus 'vacaciones en pareja' con María Jesús Montero, la pasada semana se supo que también había tenido una relación con la fontanera del PSOE, Leire Díez. Este lunes Carlos Segovia desvela en El Mundo que Vicente Fernández fue contratado por Tubos Reunidos tras lograr 112,8 millones de ayuda tramitada por su directiva de confianza, Rosario Martínez Manzanedo, que llegó a la SEPI de la mano de su expresidente ya que se conocían de su etapa en la Junta de Andalucía tras haber estado ambos a las órdenes de la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Martínez Manzanedo defendió ante el Consejo Asesor la concesión del rescate a Tubos Reunidos y pocos meses después la compañía fichó a Fernández como 'asesor'.

La conexión de Fernández y la empresa vasca duró cuatro años, de 2021 a noviembre de 2025. Al mes siguiente fue detenido por el supuesto cobro de comisiones ilegales de empresas como Tubos Reunidos. Actualmente la empresa está en concurso de acreedores y presenta insolvencia para devolver el dinero del rescate, como Plus Ultra.

Los escándalos también hunden al PSOE en las CCAA

A menos de un año de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, que según el calendario deberían celebrarse dos meses antes de las generales, "la crisis de Sánchez hunde al PSOE en comunidades clave". Es la conclusión a la que llega El Mundo con los datos de la última encuesta de Sigma Dos. Los socialistas se dejarían de nuevo cinco puntos en Baleares y en la Comunidad Valenciana —al frente de cuyas federaciones están Francina Armengol y Diana Morant, respectivamente— y retrocederían también en Murcia.

El caso valenciano es paradigmático porque después de la crisis política surgida por la gestión de la DANA, el PSPV no ha sido capaz de 'robar' votos ni a izquierda ni a derecha. Compromís acaricia el sorpasso a los socialistas mientras que el PP post-Mazón levanta el vuelo con Juanfran Pérez Llorca al frente. En Murcia, el popular Fernando López Miras roza la mayoría absoluta e incluso Vox resiste a pesar de sus líos internos. También Marga Prohens estaría en condición de lograr la absoluta en las islas, aunque sin frenar el crecimiento de Vox.

Con estas encuestas, los socios de Sánchez se niegan a dejarle caer: les puede el miedo a perderlo todo

Llevan una semana amagando sin hacer nada. Son ellos, partidos como PNV, Bildu, ERC o Junts que no representan individualmente ni a un 2% del voto nacional. Incluso sumados apenas alcanzan al 6% del electorado, los que están condicionando la legislatura.

Lo denuncia Jacobo Bergareche en su columna de El Mundo, donde señala que todo depende de ellos: "los presupuestos, las agendas y hasta la vida emocional del país es disparadamente desproporcionada en relación con el tamaño de su base electoral", además de que "tienen como fin último la disolución del país". Por eso sostiene que ha llegado el momento de reformar la ley electoral.

Violencia en las calles de Francia

Un año más, Francia —París, especialmente— ha vuelto a sufrir la violencia tras la victoria del PSG en la Champions. Como solución, el alcalde de la ciudad apuesta por una política de 'cero reuniones', lo que para ABC es "la confesión más cruda de la capitulación de un Estado a menudo fallido, y en el corazón de Europa". Federico Jiménez Losantos va más allá en su columna de El Mundo: "Si alguien cree que lo de Francia es un 'asunto interno' se equivoca. El país vecino, nuestro primer socio comercial y cultural, es el que empezó antes su autodestrucción como Estado de Derecho, en favor de una 'sociedad inclusiva' en la que la soberanía —de quién es la calle, a quién pertenece un país— es negociable.

Y sólo se negocia una rendición". Explica que, como advirtió Villiers, católico de la Vendée, lo que hemos visto este fin de semana en el país vecino fue "un acto tribal de conquista de territorio" cuyo origen está en el cambio de "la asimilación por la integración, y tenemos desintegración; vuestra 'sociedad inclusiva' nos excluye; y el clima es de guerra civil. Que sólo la hace un bando. Los políticos, y no sólo franceses, correctísimamente paralizados, siguen encerrados en sus casas".