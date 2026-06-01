Un exDao señala que 'kitchen' fue una "operación de inteligencia" para investigar el dinero de Bárcenas en Suiza

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, ha señalado en el juicio de la operación Kitchen que autorizó los pagos con cargo a fondos reservados del que fuera chófer de la familia Bárcenas y colaborador de la Policía, Sergio Ríos. No obstante estos pagos no responderían a una operación parapolicial sino que se trataría de una "una operación de inteligencia" para seguir la pista del dinero que Bárcenas podría tener en Suiza.

Este lunes se han retomado las declaraciones de los acusados en el el juicio que investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Durante su declaración, Pino ha señalado que autorizo el pago al chófer de la familia Bárcenas porque se iba a quedar sin trabajo y que fue el comisario, José Manuel Villarejo, el que se encargó de realizar los pagos.

"Autorizo porque evidentemente el señor Villarejo me dice que este hombre se queda sin trabajo, no le queda más remedio que irse a descargar camiones y no podemos estar al lado de ellos", ha señalado Pino sobre la importancia del chófer en relación a la información que tenían que de que la familia Bárcenas quería mover dinero entre España y Suiza en un vehículo.

De igual manera, El ex DAO también ha señalado que solicito apoyo operativo al comisario Villarejo cuando recibió información de que había alguien en la cárcel colaborando con Bárcenas para borrar documentación. "Esto no se puede perder", ha precisado Pino sobre una conversación con Villarejo.

Rosalía Iglesias "le contaba sus penas"

Después de Pino ha sido el turno del comisario Villarejo que ha señalado que el chófer de la familia Bárcenas era una persona de confianza de la familia Bárcenas y que él les informaba de las personas con las que se iba a reunir la mujer del extesorero popular, Rosalía Iglesias.

"Él no tenía que poner la oreja, si es que era la señora la que le contaba sus penas", ha comentado Villarejo sobre la relación entre Ríos o Iglesias. "Cuando habia algo de interés, yo lo transmitía y punto", ha sentenciado al respecto.

Por otro lado, también ha mencionado que Luis Bárcenas grababa a mucha gente y que podría haber grabaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en un pendrive de su propiedad.

"Era importante recuperar ese pendrive, no solamente lo que pudiera afectar al señor Rajoy. Visto lo visto y a estas alturas ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha precisado el comisario.