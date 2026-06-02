Clamor judicial contra las cloacas del PSOE: "causa una profunda inquietud"

Diferentes asociaciones del ámbito de la Justicia han emitido un comunicado a raíz de la investigación que se encuentra llevando a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sobre la supuesta trama que buscaría desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Así se desprende en un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

En el documento señalan que "es necesario partir de la defensa a ultranza al derecho a la presunción de inocencia de las personas que estén siendo investigadas en una instrucción que, a día de hoy, se mantiene parcialmente secreta. Sin embargo, con las informaciones difundidas hasta la fecha, causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no sólo a una compañera concreta sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura". La compañera a la que hacen referencia las asociaciones a la juez Beatriz Biedma, titular del Tribunal de Instancia de Badajoz, Sección de Instrucción, Plaza nº 3 y encargada del juicio al hermano del presidente del gobierno.

Las entidades firmantes recuerdan que ya han alertado del riesgo que supone atacar desde la política a los profesionales que conforman el poder judicial aunque precisan que las últimas informaciones que han trascendido a la prensa "va mucho más allá, en la medida en que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial, y en ese sentido resulta insuficiente la Declaración emitida hoy por la Comisión Permanente del CGPJ".

Por todo ello "debemos afirmar una vez más que el poder judicial actúa con plena independencia, y sometido únicamente al imperio de la ley. Todo intento de deslegitimar su función constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes", sentencian en el comunicado.

Además señalan al Consejo General del Poder Judicial por su "silencio" ante estas informaciones. "Esperábamos que en este caso el CGPJ hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial", se puede leer en el escrito. En la nota de prensa del CGPJ se muestra la "preocupación" de la entidad por las declaraciones de "responsables de altas instituciones del Estado" que cuestionan la independencia y la responsabilidad de la Justicia en España.

Por otro lado las asociaciones tambien han criticado "la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial.