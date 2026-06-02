El caso "hermanísimo" destapa que el padre de Sánchez fue gerente del Instituto Nacional de Artes Escénicas

El caso David Sánchez que se juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz ha destapado que el padre del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ocupó el cargo de gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM) en 1991, cuando gobernaba el socialista Felipe González.

El hermano del líder del PSOE se encuentra siendo juzgado por haber sido enchufado en un puesto creado ad hoc para él a cargo de la Diputación de Badajoz. David Azagra, como se dio a conocer artísticamente el hermano de Pedro Sánchez, ocupó el cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. El segundo día de vista oral en la Audiencia Provincial se ha saldado con una aceptación parcial de los recursos por parte del tribunal, que ha exonerado a David Sánchez de la aceptación de nombramiento ilegal enmarcado en la prevaricación al considerar que está prescrito. El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez proseguirá por otros hechos delictivos relacionados con la prevaricación y por el segundo delito de tráfico de influencias.

En este marco, el letrado de la acusación popular de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, ha preguntado a uno de los testigos si el nombre de la Oficina de Artes Escénicas fue "en homenaje" al padre de David Sánchez, porque este fue precisamente gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas. El testigo ha negado conocer este hecho, pero el Boletín Oficial del Estado (BOE) sí que refleja el nombramiento de Pedro Sánchez Fernández como director general de la mencionada entidad a cargo del Ministerio de Cultura, en ese momento bajo el mandato de Jordi Solé Tura.

"REAL DECRETO 1515/1991 de 18 de octubre por el que se nombra a don Pedro Sánchez Fernández con categoría de Director General, Gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. A propuesta del ministro de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de octubre de 1991, Vengo en nombrar Gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, con categoría de Director general, a don Pedro Sánchez Fernández. Dado en Madrid a 18 de octubre de 1991", asevera la página del BOE publicada el 23 de octubre de ese mismo año a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Fuentes jurídicas consultadas por LD sospechan que "el cambio de denominación en el cargo con el que fue enchufado David Sánchez en la Diputación de Badajoz podría corresponderse con un homenaje encubierto a su padre". El hermano del presidente del Gobierno pasó de ser el coordinador de conservatorios de Badajoz a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El padre del líder socialista dirige, desde hace más de una década, la compañía Industrias Plásticas Playbol SL. Su facturación aumentó considerablemente desde que su hijo es presidente del Gobierno, pasando de los 1,3 millones de facturación en 2018 a los 4,3 millones de euros en 2022. Durante la pandemia, recibió un préstamo ICO ofrecido por el Ministerio de Economía de Nadia Calviño que inyectó un millón de euros a la empresa de plásticos.

El PP denunció las subvenciones que el Gobierno otorgó a la empresa del padre del jefe del Ejecutivo en 2022, si bien la Fiscalía Anticorrupción acabó archivando la denuncia por concluir que no existían indicios suficientes de que se hubiese cometido algún delito.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com