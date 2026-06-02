El CGPJ señala a las "altas instituciones del Estado" que cuestionan la independencia judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su "preocupación" por las declaraciones de "responsables de altas instituciones del Estado" que cuestionan la independencia y la responsabilidad de la Justicia en España.

A principios de mayo la presidenta de CGPJ, Isabel Perelló ya defendió públicamente en un acto la independencia judicial ante aquellos que realizan "presiones que no respetan el marco de lealtad institucional" recogido en la Constitución. Por su parte, en otro acto el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, criticó el señalamiento de jueces "particularmente cuando se investigan determinadas causas".

Así se desprende de una breve nota de prensa que recoge las declaraciones aprobadas en la Comisión Permanente del CGPJ. "El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho", señala la nota.

El documento continúa señalando que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Por lo que un entorno en el que se debilita la confianza se debilitan "los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial".

"El Consejo General del Poder Judicial recuerda una vez más la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano", concluye el escrito.

El caso Plus Ultra

Uno de los ministros que ha señalado a la Justicia ha sido el propio Ministro de Transporte, Óscar Puente, que tras conocerse el contenido de los informes de la UDEF hacia referencia a "falacias contenidas en un informe policial que se reproduce convenientemente por pseudomedios al servicio de la derecha de este país".

¿Habéis visto estas "noticias" estos días? Voy a colgar un vídeo a partir de las 14:00 explicando la realidad. Cuando ayer me referí a maniobras anti democráticas para derribar al gobierno, me refería también a ejemplos como este. Falacias contenidas en un informe policial que se… pic.twitter.com/SLmgAFqGz1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026

Otro de ellos, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños señaló sobre el auto de imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que se trataba de un momento "inicial, embrionario, de simples indicios", a pesar de su extensión.

De igual manera, el propio Bolaños también se refirió a la causa del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno señalando que "ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados" y que se ha tratado de una instrucción "errática y prospectiva".