El juez rechaza archivar la denuncia por calumnias contra Mouliaá y esta lo acusa de no ser imparcial

El juez que dirime la denuncia presentada por el expolítico Íñigo Errejón a Elisa Mouliaá por calumnias ha rechazado archivar la causa; lo que ha provocado que la actriz lo recuse aseverando que este no es imparcial.

Esta causa se investiga al mismo tiempo que aquella en la que Mouliaá acusó a Errejón de haber cometido una presunta agresión sexual sobre ella. La actriz no ha acudido a las dos citaciones a las que ha sido convocada por el magistrado para declarar como acusada. Además, en la última citación, la pareja que organizó la fiesta en la que sucedió la presunta agresión negó que esta se hubiese producido.

El magistrado había ordenado que la actriz declare en persona el próximo 15 de junio, con apercibimiento expreso de que si no acude, "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial, con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad".

La letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carillo, interpuso un recurso alegando que esa medida es "desproporcionada" y que la investigada tiene derecho constitucional a no declarar, que es lo que desea, y que en todo caso puede hacerlo por otros medios alternativos, para evitar que sea revictimizada.

Ahora el juez rechaza un sobreseimiento que considera "extemporáneo procesalmente", porque no se han practicado las diligencia pertinentes que dicta la ley. Por su parte, la letrada de Mouliaá ha presentado un incidente de recusación contra el juez Arturo Zamarriego "por concurrir circunstancias objetivas que comprometen gravemente la apariencia constitucional de imparcialidad judicial" exigida por la Constitución.

En un extenso escrito, la abogada relata que "pese a la existencia de documentación médica ya aportada y a las objeciones formuladas por esta representación respecto de la proporcionalidad de las actuaciones", sin embargo el juez dictó resoluciones "manteniendo nuevas citaciones y apercibimientos coercitivos".

Para esta defensa, "la acumulación progresiva de medidas coercitivas, la utilización de apercibimientos propios de supuestos de resistencia contumaz y la evolución material del procedimiento" apuntan a "una fundada percepción de pérdida de neutralidad y de tratamiento procesal excepcionalmente gravoso".

Así la instrucción supone, a ojos de la actriz, una "presión procesal extraordinariamente intensa y potencialmente revictimizadora respecto de una persona que simultáneamente ostenta la condición de denunciante en la causa principal aún no definitivamente resuelta", en referencia al proceso en el que Íñigo Errejon es investigado por presunta agresión sexual a la actriz.

Por eso pide la recusación y que mientras se resuelve esta petición, se suspendan "las actuaciones personales" sobre Mouliaá, de modo que el día 15 no tenga que ir a declarar, ha detallado a EFE esta defensa. Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón han explicado que la ley deja claro que la recusación no es suspensiva de las diligencias previstas, como la citación del día 15.