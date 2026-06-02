El PSOE de Cantabria reconoce ahora haber pagado otros 30.000 euros a Leire Díez

El PSOE de Cantabria pagó 30.000 euros más de los que ya había reconocido a la fontanera socialista Leire Díez en el período entre 2015 y 217.

Los socialistas cántabros habían reconocido haber pagado 15.612,04 brutos a la fontanera socialista en el año 2017 en el marco de la investigación sobre las cloacas socialistas que se dirime en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid y cuya investigación es diferente a la recientemente conocida que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz. El magistrado Zamarriego pidió a los socialistas que aportaran la información correspondiente a los

En un escrito presentado por el letrado del PSOE al juez Arturo Zamarriego al que ha tenido acceso Libertad Digital, los socialistas cántabros reconocen que el pago de esos más de 15.000 euros; pero agregan que esos pagos forman parte de contratos en conceptos de asesoría de comunicación cuyo cómputo global suma casi 45.000 euros. En este sentido, los socialistas cántabros reconocen ahora nuevos pagos que suman más de 30.000 euros a lo pagado por el PSOE de Cantabria a Leire Díez entre los años 2015 y 2017.

"Por los servicios prestados durante el periodo de vigencia del primer contrato suscrito el 1 de septiembre de 2015 a 28 de febrero de 2017, la cantidad bruta de 32.903,28 euros. Se aportan las dieciocho facturas correspondientes a dicho periodo", expplica el escrito presentado por los abogados del PSOE ante los juzgados de Plaza de Castilla. Así, recalcan un segundo contrato "suscrito el 15 de marzo de 2017 y finalizado el 7 de septiembre de 2017, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato la cantidad bruta de 11.956,12 euros". "Se aportan las ocho facturas correspondientes a dicho periodo", puntualiza el documento.

El total que el PSOE de Cantabria abonó a Leire Díez es de 44.859, es decir, cerca de 30.000 euros más de la cantidad reconocida en un principio, cuando el juez le preguntó acerca de los pagos realizados por el PSOE de Cantabria en 2017 a la fontanera socialista. En este aspecto, la formalización de los contratos extiende su relación laboral en el tiempo, por lo que los socialistas se han vsito obligados a desvelar los pagos que realizó a la fontanera en concepto de "periodista" antes de la fecha que Zamarriego había acordado investigar.

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