Fracasa la reunión con Sanidad: los médicos confirman la huelga convocada entre el 15 y el 19 de junio

El Comité de Huelga nacional que agrupa a distintas organizaciones médicas ha confirmado este lunes la continuidad de la huelga convocada entre el 15 y el 19 de junio, tras la reunión mantenida con el Ministerio de Sanidad en la que, según las organizaciones convocantes, no se han presentado propuestas concretas para avanzar en la negociación de la reforma del Estatuto Marco.

Las entidades que forman parte del Comité de Huelga –la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)– sostienen que el proceso de diálogo con el Ministerio de Sanidad continúa sin avances sustanciales.

Según el comunicado difundido por las organizaciones, la reunión de este lunes se ha saldado sin nuevas propuestas sobre la reforma del Estatuto Marco, un texto que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Por ello, las organizaciones señalan que la falta de iniciativas mantiene el conflicto abierto tras meses de contactos y movilizaciones previas.

Calendario de huelga

El Comité de Huelga mantiene la convocatoria de huelga médica nacional prevista del 15 al 19 de junio y ha reiterado el llamamiento a la participación de los profesionales en todos los servicios sanitarios del país.

Además, han anunciado una concentración estatal en Madrid el 15 de junio a las 12:00 horas, frente al Ministerio de Sanidad. A esta movilización están llamados médicos y facultativos procedentes de distintas comunidades autónomas.

El objetivo expresado por las organizaciones es mostrar su posición respecto a la reforma en discusión y visibilizar sus demandas laborales.

Reivindicaciones del colectivo médico

Entre las principales reclamaciones trasladadas por el Comité de Huelga se incluyen la creación de un estatuto propio para la profesión médica, un ámbito específico de negociación de sus condiciones laborales y una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y formación.

También reclaman una revisión de la jornada laboral para reducir la carga asistencial y un modelo de jubilación que consideran más flexible y sin penalizaciones.

Estas demandas, según las organizaciones convocantes, se mantienen sin cambios desde el inicio del conflicto.

Actividad voluntaria

El Comité de Huelga ha expresado su apoyo a los profesionales que han decidido dejar de realizar actividad voluntaria y extraordinaria, conocidas como peonadas, como medida de protesta.

Las organizaciones señalan que esta decisión se ha adoptado en distintos puntos del país y la enmarcan en el contexto de las condiciones laborales del sector.

En este sentido, las organizaciones médicas afirman que seguirán asistiendo a las reuniones con el Ministerio de Sanidad siempre que existan propuestas concretas para la negociación.

El Comité de Huelga sostiene que la resolución del conflicto depende de la capacidad de las administraciones para presentar medidas que permitan avanzar en el proceso, mientras mantiene su calendario de movilizaciones.

Falta de avances en la negociación

En este sentido, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha criticado el planteamiento del Ministerio en la reforma del Estatuto Marco y ha defendido que el texto "no se puede reformar desde un despacho en el ministerio, se tiene que reformar con los profesionales y además se tiene que reformar con ellos, no contra ellos".

En la misma línea, ha señalado que el proceso actual no cuenta con el consenso necesario del sector: "Sabemos que ayer se juntaron con los sindicatos médicos y no hubo un acuerdo", lo que, a su juicio, evidencia la falta de avances en la negociación.

También ha cuestionado el orden del día del Consejo Interterritorial extraordinario, al considerar que supone una derivación de responsabilidades: "Lo que se hace con este orden del día de 12 puntos es una patada hacia adelante e intentar proyectar responsabilidades del ministerio en las comunidades autónomas".

La consejera ha insistido en que, sin un trabajo técnico previo y sin la implicación de otros ministerios, no es posible avanzar: "No estamos preparados para tomar ningún tipo de decisión", ha zanjado.

La financiación de Sanidad

En cuanto a la financiación sanitaria, ha reclamado concreción sobre los compromisos del Gobierno: "Yo quiero que me explicite partidas presupuestarias, porque les puedo asegurar que si esos 18.000 millones llegan, van a ir directamente lo primero a los profesionales sanitarios".

Finalmente, ha defendido la necesidad de una reforma consensuada y con rigor técnico: "Lo que no podemos hacer es una imposición administrativa que sea imposible de ejecutar por parte de las comunidades", ha concluido.