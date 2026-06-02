Piden a León XIV que se posicione en Madrid a favor de mantener la cruz del Valle de los Caídos como "símbolo de paz"

La Asociación Hazte Oír ha aprovechado la inminente visita del papa León XIV para reivindicar el papel histórico del Valle de los Caídos como "símbolo de paz".

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha amparado en la Ley de Memoria Democrática para renombrar al monumento como Valle de Cuelgamuros y pretende realizar una modificación que parta en dos la base con una grieta horizontal y "democrática" que permitirá, según el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, "romper el eje vertical de la dictadura" de Francisco Franco.

En este contexto, la asociación ha programado una campaña en defensa del monumento tal y como se encuentra en estos momentos, ya que lo consideran un "símbolo de reconciliación y paz tras un período negro en la historia de España, como fue la Guerra Civil". Según han informado mediante un comunicado, desde la asociación ya han recogido 120.000 firmas para defender el enclave de la "mayor cruz de la cristiandad".

"Como primera acción visible de una campaña integral que se extenderá durante las próximas semanas, Hazte Oír ha instalado en distintos puntos estratégicos de Madrid una serie de paneles publicitarios urbanos con la imagen de la Cruz del Valle y el mensaje: 'Santo Padre, bienvenido a nuestra Cruz'", explica el comunicado. En este sentido, recuerda que el ahora papa León XIV visitó el monumento en 2003; por lo que le invita a revisitarlo en el actual contexto político para defender la dimensión religiosa, que, según la asociación, representa a los numerosos mártires y religiosos allí enterrados.

El presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, ha explicado que se trata de una buena oportunidad para que la Iglesia se posicione de forma tajante: "La visita del Papa es una oportunidad única e histórica. Miles de españoles le piden que interceda por la mayor cruz de la cristiandad, y vamos a hacer todo lo posible para que ese clamor le llegue alto y claro".

Esta visita del Papa llega, apuntan desde Hazte Oír, en un momento clave tras aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez una resignificación del enclave que muchos creyentes identifican como un intento de profanación del mismo. "Para un gran número de españoles, el Valle de los Caídos es un símbolo de reconciliación y paz tras un período negro en la historia de España, como fue la Guerra Civil", sentencian.