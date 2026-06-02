¿Qué es Venquis? La App para denunciar opositores de la que las hijas de Zapatero percibieron 100.000

Alba y Laura, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recibieron más de medio millón de euros del régimen de Maduro. Parte de ese dinero, 100.000 euros, lo pagaba Venquis, una aplicación móvil con fines electorales muy concretos.

Víctor Amaya atiende a Es la Mañana de Federico desde Venezuela. Es periodista en Tal Cual, el medio que viene investigando todo esto desde 2021: "Aquí en Venezuela conocimos Venquis en las elecciones regionales de ese año. Fue una de las empresas encargadas de montar una estructura de estrategia en redes sociales para influir en la opinión pública y desmovilizar a la oposición".

Su cometido funciona y pronto empiezan a surgir en torno a esta app, cuentas falsas y nuevas herramientas, como VenApp. Otra aplicación móvil que nació como una iniciativa privada por parte de un grupo de jóvenes que querían hacer un Facebook venezolano. De hecho, cuenta Víctor, "llegan a anunciarse en vallas publicitarias. En cuanto el chavismo empieza a registrar que la app tiene una buena cantidad de descargas, el régimen la hace suya y propone que se utilice para denunciar fallos en el sistema de servicios públicos"

De denunciar fallos en los servicios públicos a señalar a la oposición

Sin embargo, el régimen pronto empezó a ver en todo esto un potencial aún mayor y, una vez que había logrado popularizar su uso, promocionarlo y que una gran mayoría de venezolanos lo tuvieran descargado en sus dispositivos, Maduro apela directamente a delatar opositores a través de un nuevo menú creado dentro de la app.

"A su vez –relata Víctor– la app está continuamente recabando datos: lo primero que detectamos es que a través de ella el régimen tenía acceso a la galería de fotos, la libreta de contactos y a tu ubicación en tiempo real".

Tal fue la cantidad de datos robados que las tiendas de aplicaciones prohibieron su descarga. El régimen creó entonces una página propia para poder seguir ofreciendo la aplicación, incluso, a través de grupos de Telegram.

VenApp y la Operación Tun Tun

Una promoción que se intensifica tras el último fraude electoral, donde la app se usó de cara a la represión ciudadana. La llamada Operación Tun Tun. "Se activa en la app un módulo de delación donde cada ciudadano puede describir dónde vio a una persona, a qué hora y haciendo qué. Se desplegaba un menú en el que se podía elegir entre las opciones de terrorismo, sabotaje, etc. Esto se usaba para después ir, buscar a la persona y detenerla".

Sólo en el primer mes tras las elecciones se llevaron a cabo, que se sepa, 2.000 detenciones. Así lo han acreditado organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch que estiman en 198 los niños que llegaron a ser encarcelados.

Este sistema de delación de opositores ha estado en funcionamiento hasta octubre de 2025 y no se ha quedado sólo en Venezuela. Ha sido utilizado también en Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras.

Para Víctor, todo es una paradoja: "Mientras las hijas de Zapatero, a través de What The Fav, obtenían acuerdos con una empresa que se usaba para reprimir, torturar y meter gente presa, al mismo tiempo, Zapatero dice que su principal labor en Venezuela es liberar presos".