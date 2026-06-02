Una testigo denuncia el amaño con David Sánchez: "Me dijeron que el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez"

La directora de orquesta Cristina de Frutos ha denunciado que antes de presentarse en la entrevista para optar al cargo de coordinadora de conservatorios de la Diputación de Badajoz una persona le escribió un mensaje de WhatsApp y le transmitió que "el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez".

Este martes se celebra la segunda sesión del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno en la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez es juzgado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras ser enchufado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios primero y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas después.

Durante su declaración como testigo efectuada por videoconferencia, Cristina de Frutos ha afirmado que "una persona que conocía las bases, me mandó un mensaje de WhatsApp dos o tres días antes. Me dijo que sabía para quién era el puesto de trabajo, para el hermano de Pedro Sánchez".

"Decidí no presentarme a la entrevista, pero el día anterior recibo una llamada de la Diputación y me dicen que por qué no quería ir, que estaba muy bien valorada. Finalmente, acudí pero pude comprobar que ¡mucho interés no tenían! Me dijeron que tuviera mucha suerte en mi vida profesional y yo pensé que no les interesaba mi candidatura", añade.

Según Cristina de Frutos, "cuando vio la resolución de la convocatoria y leyó que David Sánchez conseguía la plaza por cómo había contestado las preguntas personales, cuando a mí no me habían preguntado nada, sentí que había una falta de oportunidad".

La testigo también ha recordado cómo denunció esta irregularidad ante la fiscal del caso Begoña García, remitiendo un correo electrónico a la representante del Ministerio Público el 7 de febrero de 2025, sin obtener respuesta. La propia fiscal intentaba justificarse afirmando que "no presentó denuncia" y sólo mandó un email afirmando que se sentía discriminada.

Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, De Frutos ya manifestó que le advirtieron de antemano que la plaza "estaba dada" para el hermano del presidente del Gobierno, y que no le hicieron una entrevista real para optar al puesto, a diferencia de lo que constó en el acta oficial. Su testimonio es relevante para las acusaciones de amaño.

Este martes también ha declarado como testigo Ángel Seco López, técnico de formación en la Diputación de Badajoz. Seco, que conoce a David Sánchez por el programa Ópera Joven, afirmaba en su declaración como testigo que no se veía mucho con David Sánchez, algo que el hermano del presidente del Gobierno aseguró que hacían mucho, señalando que se veían "a demanda" y "cuando lo necesitaban".

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