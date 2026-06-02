Víctor Ábalos: "Bono le dijo a mi padre meses antes del cese que su asistente tenía intervenidas las llamadas"

Víctor Ábalos, hijo mayor del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha señalado al exministro José Bono como la persona que informó a su padre, dos meses antes de ser cesado, de que el chico que le acompañaba tenía intervenidas sus llamadas.

En una entrevista ofrecida por Víctor Ábalos a Cuatro, el hijo del exministro ha apuntado al chivatazo de Bono a su padre. "Dos meses antes de que mi padre fuera cesado, José Bono le dijo que el chico que siempre le acompañaba tenía intervenidas sus llamadas, a mi padre se le ha investigado", ha asegurado, señalando a presuntas guerras internas dentro del partido que lidera Pedro Sánchez.

De hecho, sobre este último, se ha preguntado si es que "vive en una burbuja y no se entera de nada" porque, a su juicio, "es imposible" que no supiera las presuntas actividades ilícitas de las personas que le rodean. Por ello, le ha pedido que "salga a dar explicaciones" y deje de "manejar a su beneficio y cortar lastre con quien sea de una manera muy psicópata".

El PSOE pagó los abogados de Koldo y Ábalos

Asimismo, Víctor Ábalos ha reconocido que la primera defensa de su padre, liderada por el letrado José Aníbal, fue pagada por la formación socialista, a pesar de que esta renegó de José Luis Ábalos desde su imputación. Una práctica que también habría realizado con su exasesor, Koldo García. Todo ello, según Víctor Ábalos, para intentar "controlar sus defensas": "Son una mafia, Aníbal cobró del Partido Socialista y eso se va a acreditar ahora".

En este marco, ha asegurado que el exministro supo de esta intención de controlar el relato por medio de su defensa y por eso cesó su relación con el letrado: "Mi padre ve rápido la jugada y ve que a él se le intenta maniatar y que los tiempos los controla el PSOE y que se lo va a comer él solito".

Ábalos terminó relaciones con su primer abogado desde que fue imputado por diferencias irreconciliables con la estrategia de defensa. Posteriormente, contrató al abogado Carlos Bautista, quien dejó de prestarle servicios, según informaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, porque el exministro no pagaba lo adeudado. A falta de un mes para el comienzo de la vista oral en el Tribunal Supremo, contrató a Marino Turiel.