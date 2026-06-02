Vox ha rechazado este martes que Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, negocie con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y le ha urgido a presentar ya una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, Santiago Abascal, líder de la formación, ha advertido a los populares de que Junts y el PNV siempre eligen la "corrupción" y la "mafia", refiriéndose a que son cómplices de mantener vivo al Ejecutivo socialista.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido dejar claro que para su partido y "para el conjunto de los españoles" es "rechazable y cuanto menos condenable" que los populares puedan sentarse en Waterloo con Puigdemont, líder de un partido que ha dado "un golpe de Estado", como así le ha sugerido el secretario general de Junts, Jordi Turull, si quiere contar con los votos de sus siete diputados.

"Creo que no lo entendería absolutamente nadie", ha insistido Millán, antes de poner de relieve que tanto Junts como el PNV "han sostenido al Gobierno más corrupto de la historia, han participado de sus corruptelas y se han dedicado a extorsionar a todos los españoles convirtiéndoles en moneda de cambio para obtener todos los beneficios que se le niegan al conjunto de los españoles".

La dirigente de Vox ha subrayado que su partido no quiere "absolutamente nada" con esta "gente" para recalcar que lo que urge ahora, "más allá de debates artificiosos que luego se materializarán o no", es que el PP presente ya una moción de censura y "deje de marear" a los españoles y de darle "un balón de oxígeno" al PSOE.

"Oposición férrea, total y frontal"

"Si el PP quiere presentar una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones y sin ningún tipo de cesión a los separatistas", Vox ha confirmado que la respaldará, "pero que la presenten ya" porque "lo que no puede ser" es que el PSOE en estos momentos esté "riéndose" presenciando un debate que, a su juicio, es "artificial si no se materializa" cuando debería estar "preocupado" por una oposición "férrea, total y frontal".

Pepa Millán ha recordado que en su día Vox presentó dos mociones de censura, a sabiendas de que "no iban a dar los números para sacarlas adelante", porque estaban convencidos de que lo que había que hacer era "desgastar" al Gobierno.

"Junts y PNV eligen la mafia y la corrupción"

Por su parte, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha apuntado también este martes que es "escandaloso" que "los que han colocado a la mafia en el poder se dediquen a poner condiciones para desalojarla", refiriéndose a Junts y al PNV, después de la exigencia de Puigdemont.

"Los de las nueces y los golpistas de Puigdemont son corresponsables de todos los atropellos de Sánchez, desde la corrupción hasta la invasión, y lo que queda claro es que cuando Junts y PNV tienen que elegir entre la corrupción de la mafia y la democracia, siempre eligen la corrupción y la mafia", ha denunciado Abascal.