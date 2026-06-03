Alerta por listeriosis en cinco marcas de queso fresco distribuidas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha lanzado una advertencia a los consumidores tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en diversos lotes de queso fresco de vaca de procedencia nacional.

La notificación original fue trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sciri (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información). A raíz de este aviso, se ha procedido a ordenar la retirada inmediata de los artículos que operan bajo las marcas comerciales Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca y La Buona Mucca.

Concretamente, esta incidencia sanitaria afecta a los quesos que se comercializan envasados en presentaciones de dos kilos, 250 gramos, 300 gramos y 320 gramos. Desde el organismo institucional han detallado que los lotes sobre los que recae la orden de retirada son todos aquellos cuyas fechas de caducidad sean anteriores al 1 de agosto de 2026.

⚠️ Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca.

🚫 No consumir.

📌 https://t.co/lrHSDXSdQB pic.twitter.com/ehj8MpXIDn — AESAN (@AESAN_gob_es) June 2, 2026

En cuanto a su trazabilidad comercial, la distribución inicial del producto contaminado se ha circunscrito a Aragón, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las autoridades competentes han señalado que no se puede descartar en absoluto que se hayan producido redistribuciones hacia otros puntos del territorio nacional, por lo que el aviso tiene carácter general.

Ante este escenario, la recomendación principal dirigida a las personas que puedan tener en su domicilio alguno de estos productos es que se abstengan completamente de consumirlos. Esta directriz se ha enviado en paralelo a todos los gobiernos autonómicos para asegurar que los canales de venta queden bloqueados y los artículos, apartados de los lineales de los supermercados.

Las recomendaciones

Si algún cliente ya ha ingerido parte de un lote afectado y comienza a presentar sintomatología compatible con una infección por listeriosis —tales como episodios de fiebre, diarrea o vómitos—, se aconseja que acuda a su centro de salud para recibir la atención médica oportuna. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en las mujeres embarazadas, que forman un claro colectivo de riesgo, a las que se insta a repasar las guías de higiene alimentaria para evitar la temida contaminación cruzada en el entorno doméstico.