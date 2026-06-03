Belarra compara la visita del Papa al Congreso con que "un ayatolá diera un discurso"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este miércoles la intervención que el Papa León XIV pronunciará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados y ha llegado a compararla con la de "un ayatolá" hablando en la Cámara Baja.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Belarra ha defendido la decisión de Podemos de ausentarse del acto institucional, al que tampoco acudirá el BNG. "Yo le pido a la gente que se preguntara qué pensaría si, en vez del Papa, fuera un ayatolá el que diera un discurso en el Congreso de los Diputados", ha afirmado.

La dirigente morada ha sostenido que la presencia del Pontífice en el Congreso es incompatible con la naturaleza aconfesional del Estado. "No compartimos que una persona que es jefe del Estado por ser el jefe de la Iglesia católica vaya al Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular, a dar un discurso porque es el jefe de la Iglesia católica", ha señalado antes de añadir que "eso, en un Estado aconfesional, simplemente no se puede permitir".

Críticas a los privilegios de la Iglesia

Belarra también ha asegurado que la Iglesia en España "sigue teniendo un montón de poder, un montón de privilegios" y ha reprochado al Vaticano que no haya respondido a la carta enviada por ella e Irene Montero para reclamar que las congregaciones religiosas abran los archivos relacionados con los casos de bebés robados.

"Que exija a las congregaciones religiosas que abran todos los archivos que tienen todavía en su poder sobre bebés robados", ha reclamado la líder de Podemos durante la entrevista.

Pese a sus críticas, Belarra ha reconocido que el Papa "ha hecho discursos que a mí me gustan", en referencia a sus mensajes sobre la paz o la inmigración. No obstante, ha insistido en cuestionar políticamente la visita y ha pedido además al Ayuntamiento de Madrid "que no le cierre el metro a la gente" con motivo de la visita del Pontífice.

Rechazo a una moción del PP

Durante la conversación televisiva, la secretaria general de Podemos también ha reiterado que su partido nunca apoyaría una eventual moción de censura del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha vuelto a invocar a la gente a una especie de 15-M después del "error" de haber confiado en el PSOE y ha insistido en que "con este Partido Socialista no se puede gobernar".