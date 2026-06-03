El DAO de la Guardia Civil ordenó pasar "de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez

El DAO de la Guardia Civil ordenó pasar "de perfil" en la investigación del hermano del presidente del Gobierno, según la declaración de un agente de la Benemérita.

Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración de un guardia civil recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) en la que fue preguntado si tenía conocimiento de "presiones políticas" en relación con "las causas en las que se investigan hechos realizados por personas vinculadas al partido socialista o al entorno del Presidente del Gobierno".

El testigo precisó que en julio de 2024 se produjo una reunión con el entonces Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el Jefe de Policía Judicial y el Director Adjunto Operativo.

"Dicha reunión se produjo a consecuencia de una solicitud realizada por la Unidad para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, entre otros, y que era instruida por el Juzgado de Instrucción numero 3 de los de Badajoz", señaló el testigo según las declaraciones recogidas por la UCO. Como dato destacable el entonces Director General "afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO, era 'totalmente prospectivo y malintencionado'.

Días más tarde se trasladó el DAO a las dependencias de la UCO para mantener una reunión con el Jefe de Policía Judicial, el jefe de la UCO y los "investigadores del DIECAN vinculados a la investigación de la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número tres de los de Badajoz".

"En esta reunión, por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa.

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