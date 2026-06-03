El despliegue de seguridad por la visita del Papa: más de 15.000 policías y los GEO en la cápsula personal de León XIV

La Policía Nacional afrontará en los próximos días, coincidiendo con la visita apostólica del Papa León XIV a nuestro país, que tiene lugar entre los próximos 6 y 12 de junio, lo que la institución ha calificado como "el mayor dispositivo logístico de seguridad" en sus 200 años de historia. El amplio dispositivo abarcará Madrid, Cataluña y Canarias, donde se celebrarán distintos actos que requerirán importantes medidas de protección y coordinación operativa.

El despliegue global estará integrado por más de 15.000 agentes de diferentes unidades policiales. De ellos, 9.700 prestarán servicio en Madrid, 600 en Barcelona, 1.200 en Las Palmas y 1.000 en Tenerife, los cuatro escenarios principales de la visita del Papa. A estas cifras se sumarán además 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que reforzarán las labores de seguridad durante toda la visita.

La protección más cercana al Pontífice correrá a cargo de la Unidad Central de Protección y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), encargados de integrar la cápsula de seguridad personal de León XIV. Ambos grupos asumirán las tareas de máxima responsabilidad relacionadas con la protección física del Papa durante todos sus desplazamientos y actos públicos en territorio español.

El dispositivo movilizará casi 600 vehículos policiales de distintas especialidades. Entre ellos figuran 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), 17 camiones de la Unidad de Caballería, 24 vehículos de Guías Caninos, 38 vehículos destinados al GEO y 91 vehículos asignados específicamente a las diferentes cápsulas de protección desplegadas durante la visita apostólica.

Los recursos aéreos también tendrán un papel destacado. La Unidad Aérea de la Policía Nacional dispondrá de un avión, siete helicópteros y 16 drones para labores de vigilancia y apoyo operativo. Además, la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental participará con ocho furgones especializados para reforzar los controles y actuaciones previstas en los distintos escenarios del dispositivo.

Los agentes desplegados contarán asimismo con un amplio conjunto de medios tecnológicos. La Policía empleará 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos detectores de metales, 162 escáneres de seguridad y 302 detectores manuales. A ello se añadirán 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual para responder ante cualquier incidente.

El despliegue en Canarias

Uno de los mayores desafíos será el traslado de efectivos y material a Canarias. Dos barcos partieron ya desde Huelva con destino a Las Palmas y Tenerife transportando unos 215 agentes, más de 170 vehículos y 16 perros policiales. Este movimiento constituye una de las operaciones logísticas más complejas previstas dentro del despliegue nacional diseñado para la visita papal.

A ese operativo marítimo se sumarán otros 1.300 agentes que viajarán en siete vuelos programados en los días previos a la llegada de León XIV al archipiélago. Además, entre los días 11 y 12 de junio se realizará un traslado interinsular mediante un barco entre Agaete y Tenerife para desplazar a más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes.

La logística contará también con el apoyo del Ejército del Aire y del Espacio. Su colaboración permitirá transportar vehículos pesados y especiales, entre ellos los camiones del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y diversos vehículos de la Unidad de Intervención Policial, incluidos modelos BMR y todoterrenos 4x4 empleados en operaciones de alta exigencia.

Para coordinar el dispositivo, cada una de las sedes contará con un Centro de Mando (CEMAN), una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea. A ello se suma una Célula de Ciberseguridad ya operativa, encargada del ciberpatrullaje y del seguimiento de amenazas digitales. La Policía también ha recordado que quedará prohibido volar drones sin autorización en las zonas restringidas, bajo riesgo de sanciones e incluso responsabilidades penales.