El juez del caso Plus Ultra ordena tasar las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero

El juez que investiga el caso Plus Ultra ha encargado tasar las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de las investigaciones sobre el rescate de la aerolínea

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) encontró en el despacho del expresidente numerosas joyas y collares con piedras preciosas dentro de una caja fuerte durante el registro llevado a cabo el martes 19 de mayo bajo las ordenes del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

En total, la UDEF intervino un collar de color plateado con 13 piedras de color azul, un collar de color plateado con 5 piedras de color, un collar de color plateado con 2 piedras de color, una pulsera color plateado con 2 piedras de color rojo, una pulsera color plateado con 3 piedras verdes, una pulsera color plateado con 7 piedras azules.

"Procédase a un análisis preliminar de los efectos en el mismo relacionados a fin de determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación, y ello, sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés", señala la última providencia de Calama.

El documento añade que el análisis será encargado a la joyería Ansorena. "El referido trabajo será debidamente documentado por la UDEF con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia. Para la efectividad de lo acordado líbrense el correspondiente oficio a la citada empresa y mandamiento a la UDEF", añade el juez.