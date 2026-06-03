El mensaje de Leire Díez que acorrala a Sánchez: "Ayer le dijo El One a S que estoy haciendo un trabajo enorme"

El sumario de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital revela conversaciones que implican directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el conocimiento y en la dirección de las presuntas actividades ilícitas de Ferraz.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En un informe de la UCO incluido en el sumario, los investigadores resaltan una conversación entre la fontanera socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero: "El15.02.2025 y también en aparente relación con la aparición en medios de comunicación de una noticia que directamente mencionaba a LEIRE refiriéndose a ella como ‘UNA FONTANERA DE FERRAZ', esta le transmite a VICENTE que ‘ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo’".

"En varias ocasiones a lo largo del presente escrito se han aludido los motivos por los que las referencias efectuadas a "S' se consideran efectuadas a SANTOS –Cerdán— y, por otro lado, las efectuadas a "el one", lo serían al Presidente del Gobierno que, en este caso y en palabras de LEIRE, le habría hecho llegar ante la aparición de esta noticia que estaba desarrollando "un trabajo enorme y que no me venga abajo", explica la UCO.

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