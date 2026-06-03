El sumario del caso que investiga las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital revela que la estructura del partido pagó 18.000 euros a Leire Díez y su socia por medio del digital Crónica Libre a cambio de obtener, e impedir que fueran publicados, los audios grabados en las saunas de Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Según recoge la información del sumario, los socialistas desviaron 18.125 euros de los fondos destinados a la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio de 2024 para financiar al digital Crónica Libre. Este supuesto medio de comunicación fue utilizado por la ya fallecida Patricia López y su "subordinada" Leire Díez para conseguir financiación en forma de campañas publicitarias a cambio de ofrecer los audios grabados en las saunas del padre de Begoña Gómez al PSOE. De esta forma, los socialistas también se aseguraban de que no fuesen a ser publicados.

De hecho, el propio Javier Pérez Dolset, empresario vinculado a Leire Díez, aseguró en su declaración ante la UCO ser conocedor de que el PSOE realizaba campañas publicitarias con el medio Crónica Libre y "que su capacidad para generar campañas era importante".

MÁS INFORMACIÓN EN UNOS MINUTOS

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com