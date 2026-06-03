La UCO dice que el "fin último" de las cloacas era "proteger los intereses" de Pedro Sánchez

Libertad Digital ha tenido acceso a los más de 400 folios del sumario de la causa abierta por el juez Santiago Pedraz sobre las cloacas del PSOE. En él, se establece que del "análisis efectuado" se ha determinado "la existencia de un grupo de personas" que en un periodo de tiempo que correspondería "al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales "con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

El sumario fecha en 2024 el momento en que el exsecretario de Organización Santos Cerdán encargó a Leire Díez "la realización de otra actividad" que tendría como objetivo "la desestabilización de determinadas causas judiciales". Según el juez, Santos Cerdán y Leire Díez eran "los dirigentes" de la trama, "el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo". A ellos se sumaban "otras personas en función de las necesidades del grupo".

"Todos ellos, actuando de forma conjunta, desarrollaron esta actividad de forma coordinada, manteniendo unidad de acción y dirección, personificada en este caso bajo la figura de Santos Cerdán", sostiene el sumario, que especifica que Cerdán, exhombre fuerte del PSOE, ejercía un "rol superior" evidenciado por la forma en que sufragaba los costes y las "necesidades logísticas" de la trama.

Según el juez, Cerdán, como secretario de Organización, "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros".

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