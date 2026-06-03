El sumario de las cloacas llega a Zapatero: tenían "oculto y controlado" a un amigo de la dictadura china

El sumario del caso de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital, llega hasta el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de quien habla Leire Díez Castro como si tuviese información de primera mano.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En una de las actas de declaraciones testificales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores hacen referencia a una reunión mantenida por la cloaca socialista: "Leire habla de un tal Miguel Dhul, supuesto íntimo amigo del ex presidente Zapatero, de origen chino y que tiene 2 hijos cuyo padrino sería Zapatero. Decir que este Miguel Dhul estuvo vinculado con Aldama, Abalos, Koldo, Pepe Ruz, director de Correos y otros durante los años de la pandemia haciendo negocios. De hecho, Aldama es contratado en Huawei por este chino a quien CNI eleva informe denegándole la solicitud de nacionalidad española por ser un supuesto espía chino. Leire dice que lo tienen oculto y controlado (decir que probablemente sea Zapatero quien le haya dado instrucciones a Miguel Dhul para que se oculte durante una temporada)".

En esta reunión habrían participado, según las testificales recogidas por la UCO, la fontanera socialista Leire Díez; el comandante vinculada a la trama Koldo, Rubén Villalba y Francisco Ortega, un extrabajador del área de seguridad de Correos.

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