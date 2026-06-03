La Directora de la Guardia Civil investigó a agentes de la UCO gracias a su estrecha "amistad" con la fontanera del PSOE

El sumario sobre las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital revela un papel fundamental de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, en las presuntas prácticas ilícitas de la fontanera socialista Leire Díez.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En uno de los informes de la UCO recogidos en el sumario, los investigadores apelan a una reunión mantenida entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el exdirigente de la UCO Sánchez Yepes para demostrar que Díez aseguraba tener bastante trato con Mercedes González. "En el transcurso de la reunión, Leire hace alusión a la relación de "confianza" que mantiene con la directora, así como que va a ponerse en contacto con ella —se deduce del contenido de la conversación— para trasladarle lo relativo a Yepes. Tras conocer la situación del capitán Yepes y sus demandas, Leire le dijo: '[...] en principio, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [...] es de mi confianza'", asevera el informe.

"No se trata de la primera alusión a su relación de "confianza" con la directora general de la Guardia Civil. En este sentido, el 26.09.2024 Leire le dijo a Julio Víctor González que "tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy". Del contenido de los anteriores mensajes, donde manifiesta no tener confianza con "Marlaska" y poniendo en contraposición a "Mercedes", se puede inferir que con esta sí que la tenía. Estos mensajes se producen tan sólo unos días después de su nombramiento (18.09.2024)", contextualiza.

Es decir, que Leire Díez ya tenía una relación cercana con Mercedes González cuando fue nombrada directora general de la Guardia Civil. Se entiende, pues, que la fontanera socialista presumiese de su influencia en el cuerpo llegando a espetar en una de las reuniones recogidas por la UCO que ella sería la persona encargada de nombrar al próximo director adjunto operativo de la Guardia Civil. La UCO certifica al menos tres reuniones entre González y Díez, algo que la directora general de la Guardia Civil ha negado tajantemente. En estas reuniones, según la policía judicial, Leire Díez habría otorgado información conseguida de forma ilícita mediante las cloacas a González; entre esta, al respecto del caso Hidrocarburos, en el que está imputado Víctor de Aldama y motivo central por el que comenzó a ofrecer información a la Fiscalía Anticorrupción. Leire Díez hace referencia a su "amistad" con González en numerosas ocasiones, en diferentes contextos y en conversación con distintas personas.

El borrado de mensajes

La UCO hace alusión a conversaciones entre Leire Díez y la propia directora general de la Guardia Civil en las que se destaca que ambas borraban ciertos mensajes que harían alusión a prácticas ilícitas: "por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas".

Estas reuniones y estas conversaciones irían destinadas a investigar a los agentes de la UCO que se encontraban investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. "Pues bien, en consonancia con las pretensiones enunciadas por Leire en sus propias anotaciones ("Investigación interna G.C. para filtraciones"), se ha tenido conocimiento de que, entre el 09.05.2025 y el 14.05.2025, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y desconociendo de forma concreta quién lo decretó, tuvo lugar la incoación de una información reservada dirigida sobre los investigadores de la Unidad Central Operativa, siendo previsiblemente el objetivo de la misma el esclarecimiento de las filtraciones que podrían haber tenido lugar", sentencia el informe.

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