La fiscal del caso David Sánchez mintió: no investigó un email que denunciaba expresamente el enchufe del "hermanísimo"

La fiscal del caso David Sánchez, Begoña García, no investigó un email que denunciaba expresamente el enchufe del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios.

La Audiencia Provincial de Badajoz celebra esta semana el juicio contra David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras su enchufe en la Diputación. La directora de orquesta Cristina de Frutos, que aspiraba a la citada plaza, comparecía este martes como testigo y recordaba que envió un email a la fiscal de la causa denunciando las irregularidades en la contratación de David Sánchez y que no obtuvo respuesta por parte de la fiscal.

Cabe destacar que Cristina de Frutos ya se refirió a este hecho durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, el pasado 25 de abril de 2025. Libertad Digital publica el vídeo de dicha declaración. Tras la intervención de De Frutos, la fiscal Begoña García tomó la palabra y aseguró que en el correo simplemente decía que se sentía perjudicada porque era "una candidata con buena puntuación" para ocupar el puesto, pero que no se refería "en ningún momento" al enchufe de David Sánchez, porque de ser así "indudablemente", la hubiera propuesto como testigo.

Sin embargo, durante su declaración como testigo de este martes en el juicio, Cristina de Frutos leía ante el tribunal íntegramente el correo electrónico que envió al fiscal y en él, al contrario de lo que afirmó la fiscal durante la instrucción, sí se citaba expresamente al enchufe de David Sánchez en estos términos: "El tribunal me felicitó, pero no me hicieron ninguna pregunta, lo cual me parece discriminatorio, ya que, según resolución al señor Sánchez, le dieron el puesto sobre todo por sus respuestas a las preguntas".

Durante su declaración como testigo efectuada por videoconferencia, Cristina de Frutos afirmaba que "una persona que conocía las bases, me mandó un mensaje de WhatsApp dos o tres días antes. Me dijo que sabía para quién era el puesto de trabajo, para el hermano de Pedro Sánchez".

"Decidí no presentarme a la entrevista, pero el día anterior recibo una llamada de la Diputación y me dicen que por qué no quería ir, que estaba muy bien valorada. Finalmente, acudí pero pude comprobar que ¡mucho interés no tenían! Me dijeron que tuviera mucha suerte en mi vida profesional y yo pensé que no les interesaba mi candidatura", añadía.

Según Cristina de Frutos, "cuando vio la resolución de la convocatoria y leyó que David Sánchez conseguía la plaza por cómo había contestado las preguntas personales, cuando a mí no me habían preguntado nada, sentí que había una falta de oportunidad".

El email de Cristina de Frutos a la Fiscalía

Buenos días, señora García. Soy Cristina Inmaculada de Frutos Alonso, una de las aspirantes que se presentó para el puesto de coordinadora de los conservatorios en el concurso que le fue concedido a la plaza al señor David Sánchez. Me siento perjudicada porque soy una de las candidatas con buena puntuación y aptas a ocupar el puesto. Y, de hecho, me llamaron desde la Diputación el día anterior para que me presentara porque les interesaba mucho. Cuando me entrevistaron, yo expuse mi proyecto. El tribunal me felicitó, pero no me hicieron ninguna pregunta, lo cual me parece discriminatorio, ya que, según resolución al señor Sánchez, le dieron el puesto sobre todo por sus respuestas a las preguntas. Le he llamado por teléfono, pero me han dicho que estaba ocupada. Puede ponerse en contacto conmigo y decirme cuándo puedo llamarle yo. Muchas gracias por su atención y encantada de saludarle.

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