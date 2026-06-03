La UCO localizó 19.850 euros en el domicilio de Gaspar Zarrías en fajos de 20 y 50 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en el domicilio del exdirigente Gaspar Zarrías 19.850 € en dinero en efectivo durante las diligencias practicadas en el marco de la investigación de la cloaca del Partido Socialista.

El auto del juez Santiago Pedraz que trascendió a la prensa la semana pasada señalaba que Leire Díez cobraba 4.000 euros mensuales de la consultora del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías, que estaría financiada por el Partido Socialista.

Así se desprende del acta de entrada y registro de la UCO, contenida en el sumario de la causa y a la que ha tenido acceso Libertad Digital. Este dinero, según recoge la UCO, fue ingresado el 28 de mayo en una cuenta del Juzgado.

A continuación, se detalla que encontraron en un baúl ubicado en su salón tres fajos de billetes: 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. El registro continúa y dentro de una de las habitaciones localizaron 75 billetes de 50 euros. De igual manera, también han sido intervenidos al exdirigente socialista numerosos efectos informáticos y diversa documentación.

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