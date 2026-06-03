La cloaca ofreció a Villarejo un pacto a cambio de audios de Rajoy y el BBVA

El sumario del caso de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital ha destapado que la fontanera socialista Leire Díez ofreció al comisario jubilado José Manuel Villarejo un pacto con Fiscalía a cambio de que desvelara información comprometida del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Según queda recogido en las actas testificales de la UCO, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, reconoció que la fontanera socialista se puso en contacto con ellos para mantener diversas reuniones en las que ofreció servir de intermediaria con la Fiscalía: "Declara que sí que ofreció la posibilidad de mantener unas reuniones con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra Villarejo. Que le instó a que pidiera una cita en Fiscalía que le atenderían, hecho que no hizo. Que no precisó si era con la Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía de la Audiencia Nacional. Era tal la falta de credibilidad que ni siquiera cursó ese correo". Al respecto de si Leire Díez se presentó como una emisaria del PSOE, el letrado defensor, haciendo uso de su conocimiento como abogado, prefirió no responder en aras de no interferir en su derecho a la defensa a sabiendas de que Díez se encontraba siendo investigada.

De hecho, en sus conversaciones, se refería a un "posible pacto con la Fiscalía" y hablaba de "una multa y pena de cárcel pequeña, pero de ese documento no sabe nada". El documento referido es uno interceptado por la UCO en el que se relata un acuerdo formal para que Villarejo ofreciese información comprometida a la Fiscalía sobre ex altos cargos del Partido Popular, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy.

"El pilar de la colaboración es la entrega de material de audio, emails y documentación comprometidos, incluyendo el listado ya conocido más material suficiente de los siguientes temas o personas: Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, otros miembros del PP, Mauricio Casals y todos los asuntos del Grupo Planeta, Javier Iglesias, Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, Manuel Corbí, Alfonso Carrascosa /Legalitas/Rafael Catalá/Marchena (padre e hijo) / BBVA/ (...), todos los asuntos relacionados con el PSOE".

Además de este documento formal, la policía judicial recoge conversaciones entre Leire Díez y Villarejo. En una de ellas la fontanera socialista le dice al comisario jubilado que está intentando conseguir el pacto: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabes. Déjame hacer".

En otro de los mensajes intervenidos, Díez informa al abogado de Villarejo de que ha estado en la Fiscalía General del Estado. Así le preguntaba la UCO al letrado: "Preguntado en relación con un mensaje a través de la aplicación SIGNAL el 18.04.2025, donde Leire escribe al manifestante para comunicarle que había estado en la Fiscalía General del Estado: 'Buenos días, Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos'. Declara que no lo recuerda, pero es posible que lo recibiera, que no le dio credibilidad y por eso no pidió ninguna cita en Fiscalía".

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