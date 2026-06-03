Leire Díez presumía de su influencia sobre "El One del Gobierno": "Dijo que ella pondría al nuevo DAO"

El sumario de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela que Leire Díez presumía de su influencia sobre "El One del partido" y el "One del Gobierno", es decir, Pedro Sánchez. La fontanera socialista aseguró en varias reuniones que "ella pondrá al nuevo DAO", es decir, al nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil, mano derecha de la directora general de la Guardia Civil.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En una reunión mantenida entre Leire Díez, el extrabajador de seguridad de Correos Francisco Ortega y el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba; la fontanera trató la trama de los hidrocarburos y su intención de conseguir información comprometedora para la UCO. En esta reunión ya aseguró a Oliver que "los de arriba del Gobierno" culpaban al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no poder controlar las investigaciones de la unidad de la Guardia Civil sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

"Señala que tiene acceso al ‘One del partido’ y al ‘One del Gobierno’. Que en esta segunda reunión introduce a dos nuevas personas: teniente coronel Basilio y el fiscal Grinda, y le dice que necesitaba información de las mismas. Por último, Leire le dice que a principios de abril va a tener un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, para hablar sobre su persona y su situación. Que como en la primera reunión, Francisco Ortega y Leire se volvieron a ir juntos", explica Villalba en su declaración ante la UCO.

La unidad de la Guardia Civil cifra en tres horas el transcurso de la reunión, que tuvo medidas de seguridad: "Seguridad perimetral, accesos y cacheo integral". En la misma, a Leire "le apremiaba" PARA que Villalba le diese información comprometida de altos mandos de la UCO y del fiscal Grinda; que estarían maquinando, según Díez, para "fabricar" pruebas falsas en casos judiciales.

"Al inicio de la reunión se habla de la rumorología existente sobre el nuevo DAO en la GC y que vendría a sustituir al actual general Manuel Llamas, a lo que Leire dice que no será DAO sobre quien se está hablando ya que es afín al ministro Marlaska y que el nuevo DAO lo pondrá ella. Muestra un rechazo total y absoluto sobre dicho ministro y el nulo apoyo que tendría en el Gobierno ya que le responsabilizan del desgaste del Gobierno canalizado a través de las operaciones de la UCO", detalla el sumario. De todo esto, según explicó Villalba ante la UCO, tienen conocimiento "los de arriba".

"Todo el mundo mira hacia a mí"

En otro documento incluido en el sumario, la UCO recoge una conversación de Leire Díez con un integrante de las cloacas, al que le recalca su importancia en Ferraz: "Todo el mundo mira hacia mí, pero no sabes el esfuerzo que me supone dar esperanzas a unos, contener a otros, negociar con quien sabe más que yo, tirar de una estructura elefantiásica. Que me sigan respetando -y sé que lo hacen-, ya me parece un milagro".

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