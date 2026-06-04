El sumario del caso de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital revela una conversación entre el capitán suspendido de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y la fontanera socialista Leire Díez. En esta conversación se descubre la inquina que las cloacas tenían al teniente coronel Balas: "Hace lo que le sale de los huevos".

Todos estos apuntes y anotaciones manuscritas de la fontanera del PSOE son ya investigados y analizados por la UCO en el marco de la trama Sepi que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Precisamente, este miércoles el magistrado solicitaba la inhibición de la investigación de las cloacas del PSOE que efectuaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

En esta reunión, la cloaca carga en numerosas ocasiones contra el teniente coronel de la UCO al que critican por perseguir el delito de forma tajante. En concreto, Sánchez Yepes le achaca realizar registros en propiedades privadas, entre ellas, la del exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez o la de Koldo García. Cabe recordar que, en el juicio a la trama Koldo, los investigadores justificaron su entrada armados a casa de Koldo porque habían intervenido una conversación suya en la que aseguraba que si entraban en su casa iría directo al armero y se atrincheraría.

YEPES: Eso no puedes hacerlo, eso pasa también con el inspector de policía, este que han detenido ahora de los veinte millones, han estado metiéndose en su casa para ver si se había quedado con el dinero. DOLSET: Si. YEPES: Pero cómo es posible, sabes porque, porque se llevan a su mujer, se lo llevan a él, los niños se los llevan los abuelos y ahí dejan la casa abierta. YEPES: ¿Que quién lo decide?, te lo digo yo, el señor ANTONIO BALAS CAPDEVILA, teniente coronel jefe del Departamento, porque ese es el que hace lo que le sale de los huevos, que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo, y será probablemente el próximo jefe de la UCO, porque él es el que ha llevado el tema de los ERES, ha sido el que ha llevado todo, todo lo ha llevado el…

La cloaca socialista había planteado esa reunión para, entre otros objetivos, conseguir información sobre la UCO y sobre el teniente coronel Balas que pudiera serviles para desprestigiarlos. En esta misma reunión, Yepes admite que sabe que dar información sobre los agentes de la Guardia Civil que forman parte de la UCO es un delito de revelación de secretos:

DOLSET: ¿Cómo se llamaba el jefe de BONILLA? YEPES: El jefe de BONILLA, bueno es que tuvieron un problema, y además el otro, el que estaba de jefe accidental también tuvo unos problemas bastante serios en Galicia, esto, cuando se crea el grupo, eh… LEIRE: ¿En que año se crea? YEPES: No lo sé, yo cuando llegue a la UCO en el 2008 ya estaba creado, estaba entonces el Capitán PARÍS, que luego se hizo comandante, ese era un tío, además es muy famoso porque estuvo muchos años detrás de CASPER, y salió hace poco en la serie esa, pero ese tío nada, es muy majete. Luego llegó un comandante nuevo y ese comandante tenía las secciones de fuentes y las de relaciones exteriores y tenía varios oficiales y entre ellos estaba BONILLA, ¿vale? Y luego tenía también a…. FELIPE, el capitán FELIPE que es, no sé si os acordáis hace poco, JACOBO lo sabrá, en un juicio en Galicia en el que tienen que ir a declarar los de fuentes de UCO y los iban a imputar por revelación de secretos a los de fuentes, ¿sabes? Y ahí estaba el… bueno ellos están dividíos, para que tú me entiendas, mira ellos tienen las funciones en la que, claro que todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos, ahora si….

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