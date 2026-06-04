David Sánchez, en el juicio: "La Oficina de Artes Escénicas no era un lugar físico, sino una categoría administrativa"

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha asegurado que la Oficina de Artes Escénicas que dirigió en la Diputación Provincial de Badajoz "no era un edificio, o lugar físico, sino una categoría administrativa". Recordamos que el hermano de Pedro Sánchez protagonizó una declaración histórica como investigado al no saber explicar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, qué era la Oficina de Artes Escénicas y dónde se ubicaba.

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz encara la recta final con la declaración de los 11 acusados que se enfrentan a delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

El hermano de Pedro Sánchez solo ha respondido las preguntas formuladas por su abogado Emilio Cortés. David Sánchez ha afirmado que para desarrollar su labor "se habilitó un despacho en el Conservatorio Superior, luego ese despacho durante el periodo de la pandemia se utilizó para distintas actividades". Ha añadido que cuando regresó tras la pandemia, ese despacho estaba ocupado por una compañera, por lo que entre 2023 y 2024 hizo uso de "despachos comunes, espacios comunes habilitados" hasta que se le reubicó en otro espacio "también común".

David Sánchez ha negado haber ejercido influencia alguna para realizar el cambio de denominación de su plaza que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Además, ha negado que tuviera conocimiento o capacidad de influir en la adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz que finalmente recayó en su amigo y exfuncionario de Moncloa, Luis Carrero.

Su abogado le ha preguntado sobre un correo electrónico de octubre del año 2023 en el que "da la apariencia de que usted conocía a quién se le iba a acceder la plaza antes de que se reuniera la comisión de evaluación". Sánchez ha dicho que ese correo se lo envía a su amigo porque escucha en septiembre que se va a crear un refuerzo en el área de cultura y se lo comunica a su amigo, para que estuviese atento.

"Dos meses más tarde aproximadamente me cruzo con él y me dice que la plaza ya estaba", apuntaba, mientras precisaba que se produjo un supuesto malentendido, ya que él confundió que "la plaza ya estaba publicada" con la adjudicación de la plaza. "Pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario y ahí queda", señalaba. "Yo no tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado ese de ese procedimiento", insistía.

La declaración de Gallardo

Miguel Ángel Gallardo ha manifestado este jueves que Pedro Sánchez no se puso en contacto en ningún momento con él sobre la plaza que finalmente se adjudicó a su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. En este sentido, ha recalcado además que en ese momento "no era consciente ni de que tenía hermanos".

El expresidente de la Diputación de Badajoz ha defendido la creación del puesto que luego se adjudicó a David Sánchez, pero ha negado que la plaza se creara específicamente para el hermano del presidente del Gobierno. "Absolutamente no". Gallardo ha explicado que en ese momento "se vio la posibilidad de la coordinación de actividades". A su juicio, la teoría de las acusaciones en esta causa supone "no entender ni conocer para nada la Administración local". En este sentido, ha defendido que lo que se quería era "coordinar la ingente cantidad de actividad de los alumnos" y "dar opción a esos alumnos para que se pudiera disfrutar del talento en la provincia".

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