El giro de Marlaska: de negar encuentros de Mercedes González y Leire Díez a decir que existieron sin nada "irregular"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha modificado de forma sustancial en las últimas horas su versión sobre las reuniones entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera de las cloacas del PSOE, Leire Díez, habrían mantenido para tratar de desactivar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que involucraban al Gobierno o a los familiares del presidente del Gobierno.

Las explicaciones ofrecidas este mismo jueves por Marlaska contrastan con las declaraciones realizadas la semana pasada, cuando aseguró que no constaba que se hubieran producido encuentros entre ambas. Sin embargo, tras conocerse nuevos detalles del sumario y las informaciones de la UCO, Marlaska ha pasado a sostener que, aun existiendo esos contactos, no ha conocido ninguna "actuación irregular" derivada de los mismos.

En paralelo, fuentes del Ministerio del Interior han ampliado este reconocimiento de facto de las reuniones por parte del ministro y han matizado el alcance de la negación inicial. Según estas fuentes, cuando Interior negó que Mercedes González y Leire Díez se hubieran reunido, no se refería a la inexistencia de contactos personales, sino a que estos no habrían tenido lugar en el despacho oficial de la directora de la Guardia Civil en la Dirección General.

El giro de Marlaska le ha permitido mantener formalmente su defensa de la directora de la Guardia Civil, de la que ha dicho que ha actuado en todo momento con "plena honestidad" al tiempo que adapta su versión a la información incorporada en el sumario judicial. En este contexto, Marlaska ha insistido en que no existe constancia de ninguna actuación que pudiera comprometer la neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El ministro ha sostenido además que, de haber tenido conocimiento de cualquier intento de interferencia o presión sobre la Unidad Central Operativa (UCO), lo habría rechazado de plano. En sus declaraciones, ha reiterado su respaldo a la labor de la Guardia Civil y ha subrayado la importancia de que actúe con independencia bajo la dirección judicial, evitando cualquier tipo de injerencia política.