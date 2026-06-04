El sobrino de Felipe González también participó en una reunión con Leire Díez

En la libreta azul de Leire Díez, la fontanera del PSOE, intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que aparecen anotaciones sobre objetivos judiciales de la cloaca socialista, se hace mención a una reunión de ella misma, el empresario Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías con Elena Valenciano y Juanma González Mejías, y a la que estaba previsto que hubiera asistido Antonio Hernando.

La reunión tuvo lugar el 24 de noviembre de 2021, es decir, mucho antes de que Pedro Sánchez se retirase a meditar tras la imputación de su esposa Begoña Gómez por el juez Peinado y de que, según el auto del juez Pedraz, se pusiese en marcha la operación del PSOE contra jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil que motivó la entrada en la sede socialista de Ferraz, los domicilios de Gaspar Zarrías y Santos Cerdán y la propia sede de la Guardia Civil.

Sí llama la atención la asistencia a esa reunión de Elena Valenciano, muy alejada del PSOE sanchista y vinculada al sector de Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Juanma González Mejías.

Juan María González Mejías es abogado e hijo de Juan María González Márquez, hermano a su vez del expresidente del Gobierno, Felipe González. Ha ocupado diversos puestos de relevancia en la administración pública, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Sevilla, aunque su notoriedad pública le llegó por su imputación en el caso de corrupción Invercaria, sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía.

En un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, González Mejías apareció señalado por presuntamente constar formalmente contratado en Invercaria como director de promoción durante un periodo —entre 2005 y 2007— en el que, según las investigaciones policiales, no se habría acreditado una prestación de servicios efectiva en dicha plaza específica. Por este motivo fue señalado como "trabajador fantasma" o "intruso".

El sobrino de Felipe González fue juzgado por este caso Invercaria. El juicio oral se celebró en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente penas de cárcel, rebajadas posteriormente a un año y once meses, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, pero el tribunal falló a su favor y el proceso judicial terminó con su absolución total el 4 de noviembre de 2021.

Para los magistrados que dictaron sentencia, no es delito ser "mochilero", "intruso" o "trabajador fantasma", según la terminología acuñada durante la instrucción del caso para referirse a la situación de Juan María González Mejías, que estaba a sueldo de Invercaria pero trabajaba en otro ente de la Junta. Sería más bien una "irregularidad administrativa", en la que hubo "escaso control y falta de rigor", pero no un delito, según se recoge en la sentencia.

Veinte días después de su absolución se produjo la reunión con Leire Díez, Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y Elena Valenciano que recoge la libreta azul intervenida por la UCO.