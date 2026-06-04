Homenaje a los cinco agentes fallecidos: "Destacados perfiles profesionales y personales"

El jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta, ha rendido homenaje este miércoles a los decesos de cinco agentes en el accidente de tráfico ocurrido en Elgóibar (Guipúzcoa). Ha destacado tanto la trayectoria profesional como la calidad humana de los fallecidos. Tras participar en el minuto de silencio celebrado en el Parlamento de Navarra, ha subrayado que la pérdida supone un duro golpe para el cuerpo policial.

Ortueta ha afirmado que los agentes fallecidos eran "destacados perfiles profesionales y personales" y que su ausencia deja "un vacío enorme" dentro de la Policía Foral. Asimismo, ha señalado que la prioridad en estos momentos es acompañar a las familias y ofrecerles todo el apoyo posible. "Es el momento de arropar a las familias y de darles todo el soporte que podamos", ha manifestado.

Las muestras de apoyo

El responsable de la Policía Foral ha reconocido la dificultad de las horas posteriores al accidente y ha explicado que el cuerpo está centrado en ayudar tanto a los familiares de las víctimas como a sus compañeros. "Estamos tratando de pasar este trance tan duro que nos ha tocado apoyando a las familias y a los compañeros, poco a poco superando el trago", ha señalado.

Ortueta también ha agradecido las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde distintos ámbitos institucionales y sociales desde que se conoció la tragedia.

El jefe policial ha destacado que han llegado mensajes de apoyo procedentes de instituciones navarras, organismos nacionales, cuerpos policiales autonómicos y representantes de la sociedad civil. "Ahora nos estamos centrando en apoyar a las familias en cualquier cosa que podamos ayudarles y necesiten", ha concluido.

Consternados por el trágico accidente en el que han fallecido cinco agentes de la Policía Foral de Navarra. Nuestro sentido recuerdo y condolencias a las familias de las víctimas y a sus compañeros. Tras hablar con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, queremos… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 3, 2026

Entre todas las reacciones, destaca la de la Casa Real, que ha hecho una publicación en la red social X, en la que afirma que ha hablado con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y subraya el "sentido recuerdo y las condolencias a las familias de las víctimas y sus compañeros".

Los fallecidos

Asimismo, la presidenta de Navarra, María Chivite, también ha mostrado su "consternación". "El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este dolor", ha manifestado. El partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) también ha transmitido sus condolencias al cuerpo, amigos y familiares: "Nuestro pésame, cariño y todo el apoyo a las familias, amistades y compañeros". A su vez, el club de fútbol Atlético Osasuna ha trasladado su pésame.

Según ha adelantado El Diario de Navarra, los cinco fallecidos en el accidente de tráfico son Fermín Sola, Jesús Vidaurreta, Miguel D'Entremont, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Crespo.