Durango: en memoria de los 9 asesinados por ETA

Este miércoles ha habido un sencillo acto en Durango consistente en colocar unas flores en cada una de las placas recientemente inauguradas en memoria de cada asesinado en el pueblo.

Recordémoslos para honrar su memoria (por orden cronológico):

1 Epifanio Benito Vidal (25/10/1978)

27 años, un hijo.

Trabajaba en un garaje.

Un terrorista que simulaba revisar su vehículo le disparó siete tiros.

2 Pedro Ruiz Rodríguez (28 de abril de 1979)

30 años, casado desde hacía cuatro meses, un hijo.

Cuando dirigía el tráfico urbano, unos etarras se acercaron a él en un coche robado y lo ametrallaron.

Su mujer, Araceli Saavedra, estaba embarazada cuando fue asesinado.

3 Dámaso Sánchez Soto (24/03/1980)

50 años, tres hijos.

Dos etarras le dispararon a corta distancia frente a la joyería Dasán, que regentaba desde hacía años. Iba acompañado por su esposa y una hija en el momento del atentado.

4 José M.ª Urquizu (13/09/1980)

55 años, cinco hijos.

teniente coronel farmacéutico.

Estaba trabajando en la farmacia de la familia cuando entraron dos terroristas —un hombre y una mujer— con la excusa de analizar una muestra de sangre para ver si ella estaba embarazada. Al inclinarse sobre el microscopio para realizar el análisis oportuno, recibió un tiro en la nuca.

Recuerdo su reacción al recibir la amenaza de los terroristas: "¿Pagar un dinero para salvar mi vida, sabiendo que serviría para comprar armas que segaran otras vidas? Mi conciencia me lo impide, no tengo nada que pensar, ni siquiera un segundo".

5 Sergio Canal (03/10/1980)

56 años.

subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Nacional.

ETA ametralló un vehículo no oficial de la Policía y mató a sus ocupantes: el subcomisario de Policía Sergio Canal Canal, el policía nacional Jesús Hernando, conductor del vehículo, y el inspector de Policía José Antonio Merenciano. El atentado se produjo cuando los policías se trasladaban a Durango para tramitar el DNI en unas oficinas del Ayuntamiento.

Para asegurarse de que ninguno de los policías salía vivo del atentado, los cuatro asesinos de la banda se acercaron al vehículo —colocados a ambos lados— y dispararon con sus pistolas directamente a la cabeza.

6 José Antonio Merenciano (03/10/1980)

25 años.

7 Jesús Hernando Ortega (03/10/1980)

44 años, un hijo.

8 Pedro Ballesteros (19/03/1988)

24 años, un hijo.

Ocupación: agente de la Guardia Civil.

Viajaba junto con su esposa, María del Carmen López, que resultó herida en un brazo.

9 Jesús M.ª Pedrosa (04/06/2000)

57 años, dos hijos.

Ocupación: concejal del Partido Popular en Durango.

Un terrorista se le acercó por detrás, en pleno centro de la localidad de Durango, y le disparó en la nuca. Eran las 13:20 horas y la calle estaba abarrotada de gente. Pedrosa ya había recibido amenazas. Cuatro etarras murieron en Bilbao el 7 de agosto de 2000 al estallar los explosivos que transportaban en su coche cuando iban a realizar un atentado. Una de las pistolas que llevaban fue la utilizada para asesinar a Jesús María Pedrosa.

La mayoría de los crímenes siguen impunes y es tiempo de recordar una vez más que 358 crímenes de ETA siguen sin resolverse… Seguimos (y seguiremos) reclamando una justicia que se nos debe.