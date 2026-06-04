Juanfran Serrano, alto cargo de Organización, colocó a la denunciante del fiscal Grinda por orden de la cloaca del PSOE

El que fuera la mano derecha del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán y que sobrevivió a su imputación manteniendo un alto cargo en el organismo del partido, Juanfran Serrano, colocó a la denunciante del fiscal anticorrupción José Grinda en una empresa pública jiennense.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En uno de los informes de la UCO que recoge el sumario, los investigadores recalcan numerosas conversaciones entre los integrantes de la trama de las cloacas que querían encontrar a Miriam, una chica jiennense que denunció al fiscal José Grinda, objetivo directo de las cloacas por ser uno de los fiscales que investigaba la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Al respecto de la denuncia, la policía judicial recoge que hay un documento que señala que el fiscal "podría estar involucrado: la supuesta remisión de vídeos de carácter sexual a una menor de edad de Alcalá la Real —Jaén— en el año 2009". "Estos hechos fueron judicializados y, si bien la causa penal fue archivada en 2017, el asunto continuó abierto en la vía civil", ahonda.

Leire Díez incluso utilizó sus influencias sobre un ex alto cargo del régimen bolivariano venezolano de Hugo Chávez: Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Precisamente, es esta persona la que consigue contactar con Miriam, la "víctima –como la define la fontanera—" y consigue que viaje a Madrid "única y exclusivamente" para reunirse con Leire Díez. "Leire volvió a ponerse en contacto con Nervis para cuestionarle si '¿ya hemos confirmado a la chica de Jaén?', respondiéndole este afirmativamente e informándole de que 'me dicen el lugar esta noche'. Asimismo, Leire le informó de que el viernes, esto es el 25.10.2024, 'la va a ver el número tres del partido', en referencia a Santos, tal y como se verá en líneas siguientes", aclaran los investigadores certificando que hubo una reunión en la que participó el exsecretario de organización socialista.

Después del viaje a Madrid, Miriam le envía un mensaje a Leire para agradecerle el trato que ha recibido, además de preguntarle qué tal. La fontanera socialista responde que se encuentra "preparando cosas contra el tiparraco"; a lo que Miriam responde a carcajada limpia: "ja ja ja, ahí, ahí, se le va a caer el pelo".

Después de reunir información contra Grinda, la cloaca procedió a intentar sobornarle con la retirada de la demanda, un cambio de destino para que dejara de investigar la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez y una fuerte compensación económica. "A cambio de estas ventajas, se le pedía que (i) comunicase cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe —el fiscal jefe anticorrupción— que pudiera dar lugar a su destitución; (ii) que procediese al archivo de varios casos judiciales, entre los que se incluían el caso Pujol, el caso 3%, el caso ZED, el caso BPA y el caso Duro Felguera; (iii) que explicase el origen de la investigación contra Sandro Rosell; y (iv) que hablase sobre sus visitas al CNI. Por último, el documento aseguraba que un eventual acuerdo contaría con el aval de una alta instancia del Estado", explica el informe. El fiscal se negó e informó a su superior, Alejandro Luzón, del intento de soborno.

"Juanfran ha sido obediente"

Como pago de esta colaboración por parte de Miriam –que aparentemente estaría dispuesta a retirar la demanda si es que Grinda colaboraba con las cloacas del PSOE—, la fontanera socialista ordenó a Juanfran Serrano, diputado por Jaén, que colocase a Miriam. "Como continuación de los mensajes anteriores, en fecha 21.03.2025, Leire volvió a dirigirse a Miriam para interesarse por su situación laboral, informando esta última, en esta ocasión, de que la habían vuelto a llamar de la empresa pública Residuos Urbanos de Jaén SA (en adelante RESURJA) –empresa que depende de la Diputación socialista de Jaén— "para unos meses" y que también habían "ayudado" a su pareja con su trabajo", asevera el informe.

Al recibir esta información, Leire Díez resaltaba que Juanfran había llevado a cabo las órdenes que le había trasladado: "Juanfran ha sido obediente".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com