La directora de la Guardia Civil dice ahora que se reunió con Leire Díez y que le pidió recolocar al comandante Villalba

La Dirección General de la Guardia Civil ha emitido este jueves por la noche un comunicado en el que reconoce que su directora general, Mercedes González, mantuvo reuniones con Leire Díez, la fontanera de las cloacas del PSOE investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado en el marco de las diligencias instruidas por en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz.

El comunicado se ha publicado horas después de que el Gobierno haya reconocido la existencia de esos encuentros, desmintiendo así las reiteradas afirmaciones previas de la propia Mercedes González y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había asegurado que no se habían producido. Pese a ello, este mismo jueves Marlaska ha vuelto a respaldar públicamente a la directora general, manteniendo su apoyo político sin fisuras desde el Gobierno.

En ese documento, la Dirección General explica que el primer contacto con Leire Díez se produjo cuando González era delegada del Gobierno en Madrid, mediante intercambios de mensajes de WhatsApp vinculados a movilizaciones laborales en Correos. Según el texto, no hubo entonces encuentros presenciales ni relación personal alguna más allá de esas comunicaciones puntuales relacionadas con protestas sindicales en la empresa pública.

Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Leire Díez contactó nuevamente con González para mantener un primer encuentro presencial. La reunión tuvo lugar en una cafetería cercana a la sede del cuerpo en Madrid y duró apenas quince minutos. Según el comunicado, no se abordaron asuntos operativos ni del instituto armado, tratándose de una toma de contacto informal de carácter personal limitado.

En un segundo encuentro, que se habría producido meses después, Leire Díez habría vuelto a contactar con la directora general, esta vez para tratar una cuestión concreta. Según el comunicado, la interlocutora solicitó la posible recolocación del comandante Rubén Villalba, apartado de su destino por su presunta implicación en la trama corrupta liderada por José Luis Ábalos y Koldo García.

El comunicado añade que, según la directora general, no se celebró ningún tercer encuentro, teniendo en cuenta que la segunda reunión se celebró en un segundo intento pues el primero tuvo que ser anulado por unos problemas familiares de Leire Díez que le obligaron a quedarse en la fecha de la cita en Cantabria. Es decir, que una vez nombrada directora general solo se vio dos veces en personal con Leire Díez.

El texto difundido por la Dirección General de la Guardia Civil dice que una vez se hizo pública la trama de cloacas de Leire Díaz y su intento de acabar con la reputación del teniente coronel Antonio Balas, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la UCO y el propio Balas, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando.

Por último, la directora general sostiene que nunca ha participado en ninguna operación contra unidades de la Guardia Civil ni ha interferido en investigaciones judiciales o policiales en curso.