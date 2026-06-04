La fontanera Leire Díez trató de desestabilizar el caso contra David Sánchez: "Mi prioridad: el presidente"

La fontanera vinculada al Partido Socialista, Leire Díez trató de desacreditar a la juez Beatriz Biedma por instruir la causa que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, que se está juzgando esta semana.

"Desde el punto de vista de la investigación seguida, el caso de este procedimiento se considera paradigmático, dado que permite observar cómo las actuaciones de la presunta organización investigada se adecúan a las necesidades del momento, centrándose en este caso en una Juez o un procedimiento de Badajoz, cuya única conexión es que en ese momento se encuentra instruyendo un procedimiento en el que aparece como investigado el hermano del Presidente del Gobierno", explica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Las actuaciones contra la magistrada se articularon en torno a un grupo llamado "VACACIONES Y VIAJES" en el que participaban la fontanera socialista, el ex Magistrado Luis José Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y Javier Parra.

A los días de fundar este grupo Sáenz de Tejada trató de señalar la importancia de "definir una estrategia y un relato que diese sentido a la actividad que vendrían a desarrollar los integrantes del mismo". Sin embargo, Leire Díez ya tenía todo planeado de antemano.

"Luis, ya tenemos una estrategia llevamos meses trabajando en ella. Hubiera sido un poco bisoño por nuestra parte ponernos a trabajar a este nivel sin saber qué queremos hacer y con que vamos a contar para ello. Y la estrategia va mucho más allá de acciones en medios y demás. De verdad que está todo perfectamente coordinado pero para afinar más la estrategia necesito ver qué pruebas tengo", le respondió Díez.

A continuación, en el mismo mensaje, la fontanera señala que "el presidente" es su "prioridad" porque "sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo".

De igual manera, en las anotaciones de Leire Díez relacionadas con la investigación que se estaba llevando a cabo se aprecia un mensaje que dice: "Paso 1: destruir procedimiento". Son estas mismas anotaciones las que revelan que la estrategias para desestabilizar este procedimiento pasaban por la personación de Sáenz de Tejada como acusación particular en la causa, la interposición de una denuncia ("con motivo de las supuestas reuniones de jueces que se producen y en las que compartirían información"), la asunción de la defensa letrada de David Sánchez (no se especifica ningún abogado) o "introducir una acusación popular en el procedimiento, para interponer paralelamente una querella en la 'Fiscalía (Madrid)'".

Finalmente, siguiendo el plan de la denuncia, Sáenz de Tejada se encargó de su elaboración. "Se trataría de una denuncia dirigida por Sáenz de Tejada al Fiscal General del Estado contra varios magistrados de Badajoz, entre ellos la Magistrada BIEDMA, por la comisión de varios delitos", según encontró la UCO en un portátil intervenido a Leire Díez. Además, la UCO precisa que "en relación con esta denuncia, destacar que habría sido remitida acto seguido a Santos por parte de Leire".

A finales de septiembre de 2024 Leire escribe por el grupo que tienen en conjunto el siguiente mensaje: "Lo de Bad. Lo están mirando hoy y supongo que me dirán algo a la tarde", en referencia a la causa de Badajoz.

Sobre la denuncia, en una conversación entre Leire y Saénz de Tejada, se deduce que la primera "no sólo habría revisado el contenido de la denuncia, sino que también habría realizado alguna modificación". "Así, tras remitir un documento de texto denominado como 'DENUNCIA (1).docx' , expone que 'he quitado lo que dijeron que producía excesiva dureza", aparentemente en referencia también a terceras personas'" .

Tras varios intentos de hacer llegar la denuncia a la Fiscalía General del Estado "según información de fuentes abiertas y en línea con las anotaciones de las agendas de Leire, el día 19.02.2025 Sáenz de Tejada solicitó personarse en el procedimiento como acusación popular. Como resultado, el día 05.03.2025 la Magistrada Biedma rechazó la petición mediante Auto, toda vez que tal personación entrañaba abuso de derecho, ya que su personación perseguiría fines distintos de los que la Ley asigna a tal figura".

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