La Justicia anula el traslado de un menor inmigrante a Aragón por la 'arbitrariedad' del Gobierno

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este miércoles que la región ha obtenido una primera sentencia judicial favorable que revoca la resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre el envío de un menor inmigrante no acompañado a territorio aragonés.

El fallo, emitido por el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad autónoma, determina que el Ejecutivo central "tomó la decisión sin motivación". Por ello, el magistrado ha decidido anular el traslado del menor, al considerar que se ejecutó con criterios arbitrarios que generaron una evidente situación de indefensión para la Administración regional.

En la propia resolución judicial se ordena a las autoridades competentes retrotraer el procedimiento hasta el momento previo a la toma de decisión. De este modo, la Administración central deberá justificar de manera detallada por qué optó por imponer este traslado a Aragón frente a otras posibles alternativas en el territorio nacional.

Ante esta decisión, Mar Vaquero ha denunciado la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La vicepresidenta autonómica se ha preguntado por qué el Gobierno de España excluye del reparto de menores a otras regiones, apuntando directamente a las cesiones al independentismo. En su opinión, el reparto de cuotas exime deliberadamente a Cataluña y País Vasco con la única intención de complacer a los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, incluso al dictado de "un prófugo de la justicia", haciendo referencial presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Para la dirigente popular, el Ejecutivo nacional está demostrando una "falta total de humanidad" al utilizar la vulnerabilidad de los inmigrantes como "moneda de cambio". Vaquero ha lamentado que desde La Moncloa se trate a estas personas "como si fueran mercancías" o paquetes de ida y vuelta, evidenciando que la verdadera prioridad no es el interés superior del menor, sino "el interés superior del adulto Pedro Sánchez" por mantenerse en el poder a toda costa.

Pruebas de edad

Otro de los puntos críticos abordados por el Ejecutivo aragonés es el de la determinación de la edad de los llegados. Según los datos del Instituto de Medicina Legal de Aragón, entre el año 2019 y la actualidad, un alarmante 77% de los supuestos menores sometidos a pruebas forenses resultaron ser mayores de edad. Solo en 51 de los 222 casos analizados se pudo confirmar la minoría de edad.

Ante esta situación de "absoluta deslealtad y falta de transparencia" por parte de la Administración central, el Gobierno autonómico mantendrá su firmeza. Tal y como ha avanzado el vicepresidente, Alejandro Nolasco, la región exigirá pruebas forenses exhaustivas a todos los individuos que lleguen a la comunidad, una medida respaldada por el pacto de gobierno y que busca evitar el fraude en el sistema de acogida, donde recientemente se descubrió a un varón que rondaba los veinte años haciéndose pasar por un niño de trece.

A la espera de que la sentencia sea firme, ya que cabe presentar recurso en un plazo de quince días, la situación legal del menor no variará. No obstante, el Ejecutivo autonómico ha garantizado que acatará la resolución definitiva de los tribunales, subrayando que confían en que la Justicia siga imponiendo "sentido común" frente a un Gobierno dispuesto a "tensar todas las costuras de la democracia y del Estado de Derecho".