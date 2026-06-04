La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) intervino una libreta a la fontanera socialista Leire Díez donde anotó todos los objetivos judiciales de la cloaca del PSOE.

Todos estos apuntes y anotaciones manuscritas de la fontanera del PSOE son investigadas ya investigadas y analizadas por la UCO en el marco de la trama SEPI que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Precisamente, este miércoles el magistrado solicitaba la inhibición de la investigación de las cloacas del PSOE que efectuaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Libertad Digital ha tenido acceso a la libreta de la fontanera del PSOE. Se trata de un cuaderno azul marca Campus. A lo largo de casi un centenar de páginas, Leire Díez explica todos los objetivos judiciales de la cloaca socialista con diferentes apuntes, esquemas o resúmenes.

Leire Díez menciona una reunión que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2021 a la que acudieron los socialistas Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías (consultor y sobrino de Felipe González), el empresario Javier Pérez Dolset y ella misma.

Por un lado, se marcan objetivos personales como el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, el fiscal Anticorrupción José Grinda o la fiscal del Tribunal Supremo que investigó el 1-O Consuelo Madrigal. Entre los objetivos anotado por Leire Díez también figura el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, o los mandos del Instituto Armado Daniel Baena o Diego Pérez de los Cobos.

Uno de los nombres más repetidos en la libreta es el empresario implicado en la trama Koldo, Víctor de Aldama, así como el abogado José Antonio Choclán. También al empresario Claudio Rivas, uno de los principales imputados en la trama Hidrocarburos o la empresaria Carmen Pano que aseguró haber entregado dos bolsas de dinero en la sede del PSOE de la calle Ferraz con un total de 90.000 euros.

La libreta de Leire Díez.

La libreta de Leire Díez.

La libreta de Leire Díez.

La libreta de Leire Díez.

La fontanera del PSOE también hace referencias a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y a la expareja de la exdiputada de Vox Macarena Olona. Leire Díez también nombra al comisario José Manuel Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, el exministro del Interior del PP Juan Ignacio Zoido.

Leire Díez hace además numerosas referencias a causas judiciales en curso como la trama Koldo, la trama Hidrocarburos el caso Pegasus. La libreta también incluye anotaciones sobre Venezuela, la empresa estatal venezolana PDVSA, o la investigación judicial de la visita de la que fuera nº 2 de Nicolás Maduro a España Delcy Rodríguez a España que se archivo. También hace anotaciones extensas sobre el que fuera jefe de los servicios de Inteligencia con Hugo Chávez, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal Leire Díez recuerda que Carvajal dio información sobre PSOE y Podemos antes de ser extraditado a Estados Unidos. También nombra en numerosas ocasiones a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez investigado en numerosos escándalos de PDVSA.

La fontanera también se refiere al expresidente del Barça, Sandro Rosell, el empresario de la trama Púnica David Marjaliza y hace valoraciones sobre otras investigaciones judiciales como el caso BPA o el caso ZED. No se olvida tampoco del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga precisamente esta causa.

Misteriosas anotaciones sobre petróleo y Venezuela

Tampoco faltan los apuntes a empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos y menciones a las empresas Repsol, Duro Felguera o Acciona. Especialmente llamativos son unos esquemas sobre negocios y operaciones de criptomonedas y de petróleo donde se nombra a países como Venezuela, República Dominicana, Méjico y España.

La libreta de Leire Díez.

Recordamos que Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, fueron detenidos el pasado mes de diciembre en el marco de la trama SEPI. Tras declarar ante el juez de guardia, quedaron en libertad con medidas cautelares, después de que la fiscal general del Estado Teresa Peramato ordenara que no se solicitara prisión provisional para ellos con el objetivo de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com