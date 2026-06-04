La UCO registra Tubos Reunidos y se presenta en la Sepi por orden de Pedraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido en la mañana de este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao para efectuar un registro en la misma. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que además se ha solicitado un requerimiento de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

El registro de la Sepi no es el primero que ha ordenado el juez Santiago Pedraz, sino que este ya ordenó un requerimiento de información y documentación en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, donde los agentes estuvieron durante más de 12 horas. Además, el propio capitán de la UCO Antonio Balas, se personó en la Dirección de la Guardia Civil para realizar interrogatorios a dos agentes de la Guardia Civil que podrían haber informado a la trama de las investigaciones que estaba llevando a cabo la UCO.

De igual manera, las mismas fuentes precisan que se espera que algunos directivos de la Sepi y de Tubos Reunidos declaren ante los agentes de la UCO a lo largo de esta jornada.

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