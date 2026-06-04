Leire Díez tuvo reuniones y metió mano en la Fiscalía General: "Depende del Gobierno"

El sumario de la cloaca del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital desvela que la fontanera socialista Leire Díez mantuvo reuniones en la propia Fiscalía General del Estado para intentar influir en sus actos: "Depende del Gobierno".

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En la totalidad del sumario, hay numerosas referencias de Leire Díez a la Fiscalía General del Estado. En concreto, en una de las testificales recogidas por la UCO, el abogado de Villarejo, Antonio José Garcéa Cabrera, reconoció que la fontanera socialista se puso en contacto con ellos para mantener diversas reuniones en las que ofreció servir de intermediaria con la Fiscalía. Les ofrecía no entrar en prisión a cambio de que otorgasen información en contra de directivos del PP. Entre estas comunicaciones, se destaca un mensaje que le envió Leire Díez: "Buenos días, Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos". De hecho, en otro informe de la UCO posteriormente al anterior mensaje, le informa de que "le va a recibir el FGE".

Además, la UCO apunta directamente hacia reuniones mantenidas entre Leire Díez y el exfiscal general, Álvaro García Ortiz. Otros mensajes emitidos por la fontanera socialista indican que estas reuniones no estaban circunscritas al caso Villarejo, sino que corresponderían también a otros asuntos tratados por la cloaca socialista. En conversación con el abogado Jacobo Teijelo, responde de esta manera al saber que ya se habían emprendido las acciones que necesitaban: "Coño. Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema".

En este contexto, se fecha una reunión con García Ortiz a la que plantean llevar al socio de Víctor de Aldama imputado en el caso Hidrocarburos, Claudio Rivas, para ofrecerle colaborar en los asuntos que debían tratar. Leire Díez le comenta ilusionada la reunión al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández: "El jueves que viene va a ser la reunión más importante de mi vida a nivel profesional, la reunión con la Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore".

Una de esas reuniones también le habría servido para tejer puentes entre la Fiscalía y el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell: "En suma de lo anterior, se considera de interés que en esos mensajes, Leire le exponga a Rosell que uno de los objetivos de la próxima reunión será el de 'empezar con el tema de los fiscales anticorrupción', desconociendo en estos momentos a qué podría estar haciendo referencia". Leire Díez habría entablado relaciones con Rosell cuando este estaba siendo investigado por blanqueo de capitales. Finalmente, este fue absuelto de todos los cargos.

"Depende del Gobierno"

En otra de las testificales tomadas por la UCO, la del empresario Joaquín Parra, este reconoció una reunión con Leire en la que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le pedían información comprometida del teniente coronel de la UCO Antonio Balas:

PREGUNTADO por la manera en la que Leire y Dolset podrían ayudarle en el marco de estas dos causas. DECLARA que Leire hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores. A este respecto, Leire expresó que se podía ayudar al dicente retirando la acusación en las causas que le afectaban. Que a tales efectos estaba en contacto, entre otros, con la fiscal María Teresa Verdugo de Málaga y Rosana Lledó de la Audiencia Nacional.

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