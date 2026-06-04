El sumario de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital, también contiene audios que certifican la cercanía que la fontanera socialista Leire Díez tenía con la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González. "Es de mi confianza", le decía Díez en una reunión cuyo audio ha sido interceptado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al capitán colaborador de las cloacas, Sánchez Yepes.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Según aparece en el audio, Leire Díez iba a reunirse con González para intentar rehabilitar a Yepes:

LEIRE: Me escuchas un momento, a ver por favor, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes, para que yo pueda protegerte a ti, o sea, que yo quiero protegerte a ti porque sé que no has hecho nada de todo esto, lo que necesito saber es quien (golpe), como (golpe), donde (golpe), cuando (golpe) y porque (golpe), las cinco uve doble del periodismo pero… YEPES: Yo te podría contar algunas. LEIRE: Eso es… YEPES: Porque todas, todas, no las sé, y si no las puedo preguntar. LEIRE: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas, y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, si, o no, si la hay la vemos, sino, y está… YEPES: Vale. LEIRE: ¿Vale? esto, en principio, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil. YEPES, no, no, yo con eso no quiero. LEIRE: La mía, la mía… TEIJELO: La de ella, la de ella. YEPES: Si, pero la Directora de la Guardia Civil, a ver… LEIRE: Es de mi confianza.

Las influencias de Leire en la Dirección General de la Guardia Civil eran tan claras que hasta llegó a presumir de que ella sería la encargada de nombrar al próximo Director Adjunto Operativo del cuerpo, es decir, el número dos de la Guardia Civil.

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