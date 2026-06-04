Marlaska niega a la UCO y defiende la "plena honestidad" de Mercedes González pese a sus reuniones con Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este jueves la existencia de presiones políticas sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar o condicionar investigaciones sensibles para el Gobierno. Lo ha hecho 24 horas después de conocerse el último informe remitido por esta unidad al juez Santiago Pedraz, instructor del sumario sobre las cloacas del PSOE, que apunta precisamente en la dirección contraria.

A su llegada a la reunión de ministros de Justicia e Interior (JAI) de la Unión Europea que tiene lugar en Bruselas, ha evitado entrar en el contenido exacto de la investigación policial, que cuestiona tanto la actuación del anterior director de la Guardia Civil como de la actual, al igual que el papel jugado por el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, pero sí ha querido negar esas supuestas presiones políticas.

"No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y en este caso de la UCO", ha asegurado el ministro. Marlaska ha añadido además que, de haber tenido constancia de una maniobra de ese tipo, no la habría tolerado. Una posición que abre varios interrogantes, como si el ministro piensa que la UCO miente, si miente el propio ministro o si todo pasó pero el ministro no se enteró de nada.

El ministro ha aprovechado para cerrar filas con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya figura ha quedado en entredicho después de que la UCO haya acreditado diversas reuniones con la fontanera del PSOE, Leire Díez, que tanto ella misma como el propio ministro habían venido negando desde hace meses. Unas reuniones cuya existencia ya no puede ser discutida ni tapada con declaraciones políticas.

Eso sí, el ministro ha modificado en las últimas horas su línea argumental. Si la pasada semana defendía a Mercedes González afirmando que no había mantenido reuniones con Leire Díez, ahora sostiene que no ha conocido ninguna actuación irregular derivada de esos contactos. El cambio de discurso supone pasar del "no hubo reuniones" al "no he conocido ninguna actuación irregular", una matización provocada por los datos del informe de la UCO.

Marlaska ha puesto casi la mano en el fuego por la actual directora del Instituto Armado. Ha dicho que le consta "absolutamente" su comportamiento ejemplar y su "plena honestidad". El ministro ha segurado además que Mercedes González respaldó desde el primer momento a los responsables de la UCO cuando comenzaron a trascender las informaciones relacionadas con las presuntas maniobras para desacreditar o neutralizar investigaciones.

Para reforzar ese respaldo político, el titular de Interior ha recordado que él mismo se reunió con los mandos de la UCO cuando estalló la polémica hace aproximadamente un año. Según ha explicado, el objetivo de aquellos encuentros fue trasladarles su apoyo institucional y garantizar que continuaran trabajando con neutralidad y profesionalidad. Marlaska ha dicho que los encuentros de Mercedes González siempre fueron en la misma dirección.

Preguntado por el posible daño reputacional para la Guardia Civil –no sólo está en cuestión la actuación de los dos últimos directores generales, sino también del DAO, el uniformado de mayor nivel en el escalafón– y por las consecuencias que tendría una eventual confirmación judicial de las presiones denunciadas por la UCO, Marlaska ha querido evitar cualquier tipo de hipótesis.