El juez Santiago Pedraz ordenó este jueves un nuevo registro en el marco del caso de las cloacas en una de las sedes de Tubos Reunidos. La compañía vasca fue objeto también de un rescate por parte de la Sepi en 2021, el año en que el Gobierno salvó a Plus Ultra, que está bajo la lupa de la justicia: recibió 112,8 millones de euros y, según la investigación, para la concesión de la ayuda habría sido decisiva la "intermediación" del grupo formado por el empresario Antxon Alonso, la fontanera Leire Díez y el expresidente de la Sepi Vicente Fernández.

Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado por sus maniobras, según el sumario, "un total de 114.950 euros" a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez. Las diligencias de este jueves estarían encaminadas a buscar pruebas de la conexión entre este rescate y la trama de las cloacas en manos del juez Pedraz, que investiga al grupo que trabajaba desde Ferraz para torpedear las investigaciones que afectaran a "los intereses" de Sánchez.

El registro de este jueves coincide con una situación muy delicada para la empresa, que está en concurso de acreedores y se ha declarado incapaz de pagar los intereses por dicho rescate. El administrador concursal declaró hace unos días, según fuentes sindicales, que intentará salvar todos los empleos de la siderúrgica, aunque hará falta "tiempo y la llegada de un inversor".

También trabaja "por la continuidad de la actividad y la viabilidad del proyecto industrial" el Gobierno vasco, involucrado en la búsqueda de inversiones para una empresa que mantiene una deuda de 263 millones, la mitad con la Sepi.

En estos meses, el PNV ha estado presionando al Gobierno para remover el obstáculo de la deuda y salvar a la empresa vasca, fundada en 1892 y que cuenta con 1.300 trabajadores. La pretensión de los nacionalistas era una condonación de la deuda que sugirieron incluir en el decreto de ayudas por la guerra de Irán, que finalmente no se materializó, según adelantó el diario El Mundo, que contó que el asunto fue tratado en una reunión del lehendakari, Imanol Pradales, con Pedro Sánchez en la Moncloa el pasado mes de abril. Según el diario, se valoraron posibles soluciones como aplazamientos en el pago de la deuda o reducción de los intereses.

En este periodo de dificultades, distintos mandatarios del partido han apelado públicamente al Gobierno a "arrimar el hombro" por la viabilidad de la empresa, con "una deuda enorme, desproporcionada", según la calificó el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, que citó entre los problemas los aranceles de Donald Trump y el aumento en los costes de la energía.

"Encontrar a alguien que de verdad se anime a invertir en la empresa, a darle viabilidad, es complicado, pero creo que tenemos que seguir trabajando y ser lo suficientemente responsables como para remangarnos, arrimar el hombro y, mediante la colaboración interinstitucional, ser capaces de ayudar en la medida de lo posible a que exista una viabilidad para la empresa y para los trabajadores de la empresa", dijo en un claro mensaje al Ejecutivo.

El pasado mes de marzo, el Congreso llegó a aprobar una propuesta del PNV para pedir al Gobierno que analice la reestructuración de la deuda o la adaptación de las condiciones financieras de Tubos Reunidos con la Sepi. El PSOE decidió entonces votar en contra. Vox, Junts y UPN se abstuvieron, mientras que el resto del hemiciclo, PP y Sumar incluidos, votaron a favor.

En su propuesta, el PNV instaba a la Moncloa a analizar, en coordinación con la empresa y las administraciones competentes, la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la Sepi o la adaptación de sus condiciones financieras, vinculándola a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo. En su propuesta, también pedía que el Gobierno liquidara el impuesto a la generación eléctrica del 7 %, fijando su valor en el 0 %.